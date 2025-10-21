Últimos retoques en el Helmántico en busca del 'ok' El Salamanca UDS recluta manos y deja listo en la tarde de este martes el estadio antes del examen final: se han retirado las últimas vallas de obra y se pintaron los nuevos pasamanos de acceso

Iván Ramajo Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 21:03

El Salamanca UDS cree tener todo listo para, cinco meses después, poder reabrir el estadio Helmántico este mismo domingo frente a la Gimnástica Segoviana, en el choque correspondiente a la jornada 8.ª de Liga en el Grupo 1 de Segunda Federación, y tras seis encuentros oficiales (cuatro de la competición regular y dos más de Copa RFEF) en el exilio de Las Pistas.

Tras una última tarde de remates —se retiraron las últimas vallas de obra que cubrían la denominada puerta de acreditaciones, la que une las gradas de Preferencia y el Fondo Norte, y se pintaron pasamanos—, a priori todo está en manos de los trámites burocráticos: el certificado OCA (Organismo de Control Autorizado) y los vistos buenos de Industria y del Ayuntamiento de Villares.

En este sentido, este pasado lunes el club solicitó manos voluntarias para dejar listo el estadio antes de la prueba definitiva. En la tarde de este martes, principalmente miembros del staff de cantera, se afanaron en retirar las últimas evidencias de las tediosas obras llevadas a cabo en el interior del estadio, en busca del aprobado final. Entre otras cosas, las reformas han cambiado la cara a los soportes publicitarios a pie de campo, han reducido la histórica «jaula» de la afición visitante a tan solo ocho filas de butacas y han reforzado la seguridad en las cabinas de prensa al ubicarse una nueva puerta de acceso, así como en la grada de animación, que contará con dos vallas más respecto a las existentes anteriormente.

En caso de contar con la documentación en regla y el visto bueno administrativo, el Salamanca UDS volvería a disputar un encuentro en el estadio de la carretera de Zamora cinco meses después de haber cerrado la pasada temporada frente al UP Langreo, el 27 de abril, con victoria por 3-1 para el equipo dirigido por Jorge García.

Cabe recordar que este problema comenzó en septiembre de 2023, cuando se desveló la ausencia de licencia de actividad en el recinto, lo que ha provocado el cese de la actividad de la instalación en un par de ocasiones durante este tiempo.