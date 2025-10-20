Reapertura del Helmántico: plazo de 48 horas para tener el certificado OCA El Salamanca UDS confía en tener toda la documentación en regla entre el martes o el miércoles. Si se supera ese plazo el encuentro frente a la Segoviana se jugará en Las Pistas, tal y como se ha pactado con el Ayuntamiento de Salamanca

Iván Ramajo Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 13:07

El Salamanca UDS se ha dado un plazo (como máximo) de 48 horas para confirmar dónde se jugará el encuentro de este domingo frente a la Gimnástica Segoviana. La intención, a estas horas, sigue siendo la de que el choque se juegue en el estadio. De hecho, en el club se espera poder tener el certificado OCA (Organismo de Control Autorizado) en ese mismo plazo. Sin embargo, si no se cumpliera la previsión, el conjunto blanquinegro ya tiene en 'marcha' el plan B, que sería jugar por cuarta jornada local consecutiva en el exilio de Las Pistas, algo que ya ha hecho llegar al Ayuntamiento de Salamanca incluyendo el margen de dos jornadas más para tomar una decisión definitiva.

En caso de tener la documentación en regla y los preceptivos vistos buenos administrativos -Villares sigue sin tener nada que estudiar sobre la mesa-, el Salamanca UDS volvería a jugar un choque en el estadio de la carretera de Zamora cinco meses después de haber bajado el telón de la pasada campaña frente a la UP Langreo el pasado 27 de abril con 3-1 en el marcador a favor del conjunto de Jorge García.

De agotarse el plazo sin fumata blanca, el Salamanca UDS sumaría un cuarto choque en el exilio de Las Pistas con una novedad sustancial con respecto a los tres partidos locales precedentes; ya que, en esta jornada, por primera vez en lo que va de campaña, el primer equipo y su filial coinciden jugando como locales. Y esto implicará que el encuentro fijado para este sábado en Las Pistas frente a la Ponferradina B (17:00 horas) debería de cambiar su ubicación, ya que el consistorio avisó en su día que los blanquiengros -como club- solo podrían disputar un encuentro en esta instalación por fin de semana.

Cabe destacar que de no conseguir jugar en el estadio Helmántico este mismo fin de semana, el siguiente punto de break estaría fijado para una semana después, ya que los blanquinegros enlazan dos jornadas jugando como locales. Sería frente al Coruxo este próximo domingo 2 de noviembre a las 17:00 horas, tal y como se refleja ya en la propia RFEF.