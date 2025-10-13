Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Estado actual que presenta el estadio Helmántico, visto desde la grada de Preferencia.

El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual

El club blanquinegro insiste en el estadio pese a continuar con él en fuera de juego y pretende jugar allí frente a la Gimnástica Segoviana este próximo 26 de octubre

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:24

Comenta

El Salamanca UDS insiste en el Helmántico. Después de la tercera fumata negra en la jornada de este pasado jueves, el club confía en poder reabrir el estadio cinco meses exactos después de su último partido oficial (27 de abril, con triunfo por 3-1 frente a la UP Langreo).

Así las cosas, el conjunto blanquinegro ha comunicado una vez más a la Federación su intención de jugar en el estadio de la carretera de Zamora frente a la Gimnástica Segoviana el próximo 26 de octubre, en un horario inusual: las 12:00 del mediodía (como en el último partido disputado en su interior).

Esa es la intención. La realidad, sin embargo, es que el recinto sigue con su actividad cesadapor «ajustes técnicos imprevistos» en la instalación eléctrica, según se excusaron desde la dirección general del club— y con cada vez menos margen dentro de los seis meses concedidos por las instituciones el pasado mes de julio, cuando se decretó este nuevo cierre. Todo ello, a la espera del certificado OCA (Organismo de Control Autorizado) y de los vistos buenos de Industria y del Ayuntamiento de Villares de la Reina.

En su último comunicado público, el Salamanca UDS transmitió estar «realmente cerca» de la reapertura del estadio —«de reencontrarnos en el Helmántico», fue la frase literal—: «Todo el trabajo realizado en estos meses ha tenido un único objetivo: devolver a nuestra afición a su templo, con todas las garantías y con la máxima seguridad».

