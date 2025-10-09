Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Trabajos en la cubierta del Helmántico el miércoles. LAYA

El Salamanca UDS volverá a compensar a sus aficionados por no jugar todavía en el Helmántico

Los abonados tendrán un 20 % de descuento para el carnet de la próxima temporada y entrarán en un sorteo de 10 abonos gratuitos

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:15

El Salamanca UDS ha emitido un comunicado este jueves explicando los motivos de no llegar a tiempo para jugar el partido contra la SD Sarriana en el Helmántico y tener que volver a hacerlo en Las Pistas, además de anunciar nuevas compensaciones a sus abonados por este nuevo retraso.

El motivo de tener que jugar nuevamente en Las Pistas, según el club, es este: «Durante las últimas semanas, el club ha continuado trabajando junto a las empresas responsables de los trabajos eléctricos y de adecuación exigidos por el Ayuntamiento para la reapertura del Helmántico. No obstante, algunos ajustes técnicos imprevistos en la instalación eléctrica han demorado la entrega de la documentación necesaria ante los organismos competentes (OCA y Ayuntamiento), lo que impide que el estadio pueda recibir aún la habilitación definitiva«.

En cuanto a las compensaciones para sus abonados, ha anunciado que el descuento del 10 % en el carnet de la próxima temporada en el caso de renovarlo se verá ampliado hasta el 20 % (no es acumulable al del primer pack). Además, todos los abonados entrarán en un sorteo de 10 carnets gratuitos para la temporada 2026/27.

