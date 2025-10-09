Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Las Pistas. ARCHIVO

Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas

El optimismo de este miércoles se topa con la realidad, no da tiempo a la inspección

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:29

Comenta

El partido correspondiente a la jornada sexta de Liga en el Grupo 1 de la Segunda RFEF, en el que el Salamanca UDS se enfrentará a la SD Sarriana, se jugará finalmente en Las Pistas.

Pese al optimismo mostrado por el club en las últimas horas, la realidad se ha impuesto y las revisiones anunciadas no llegarán en fecha para poder cambiar el emplazamiento del encuentro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red Eléctrica alerta al Gobierno y a la CNMC de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico
  2. 2 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  3. 3 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas
  4. 4 El alcalde de Saldeana presenta su dimisión y renuncia al acta «para evitar males mayores»
  5. 5 Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español
  6. 6 La Guardia Civil alerta del grave riesgo de colocar objetos en las carreteras tras investigar a una persona que provocó un siniestro con un motorista herido
  7. 7 «Me gustaría representar a mi pueblo desde las instituciones, ser concejal de Salamanca»
  8. 8 Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias intensas
  9. 9 Cinco años de prisión para el acusado del apuñalamiento en un bar de Guijuelo tras reconocer los hechos
  10. 10 Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas

Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas