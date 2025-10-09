Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas El optimismo de este miércoles se topa con la realidad, no da tiempo a la inspección

Iván Ramajo Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 11:29

El partido correspondiente a la jornada sexta de Liga en el Grupo 1 de la Segunda RFEF, en el que el Salamanca UDS se enfrentará a la SD Sarriana, se jugará finalmente en Las Pistas.

Pese al optimismo mostrado por el club en las últimas horas, la realidad se ha impuesto y las revisiones anunciadas no llegarán en fecha para poder cambiar el emplazamiento del encuentro.