Ciudad Rodrigo declara apta el agua de una barriada y una pedanía Los vecinos de Águeda y el Arrabal de San Sebastián ya pueden consumir el agua que llega a los domicilios

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:56

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha comunicado que, junto con las labores desarrolladas con el Consistorio de la pedanía de Águeda, han conseguido «poner solución a la situación sobrevenida del problema de la turbidez en el agua canalizada tanto en Águeda como en el Arrabal de San Sebastián«.

Según indican ambos ayuntamientos, se han puesto en marcha «las mejoras necesarias en la captación y así los habitantes de estos dos núcleos de población recuperan la normalidad en el abastecimiento del agua potable con todos los controles correspondientes«, detallan.