ICECYL y Air Institute celebran un foro para formar sobre IA a las pymes: «Esa herramienta no va a suponer pérdidas de puestos de trabajo»

Miércoles, 22 de octubre 2025

Una jornada para acercar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) a las pequeñas y medianas empresas de la comunidad. Este fue el principal objetivo del foro internacional 'La aplicación de la inteligencia artificial en el mundo empresarial', celebrado este miércoles en el aula cultural UNICAJA y en el que participó el director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), Augusto Cobos. El encuentro se enmarca dentro del programa de la Junta Centr@tec4, promovido por el ICECYL en alianza con Air Institute.

El director general subrayó que desde la Junta quieren «favorecer la implantación de la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas«. Para ello, aseguró que trabajan a través de tres líneas de actuación: con la formación y consultoría, contando con el apoyo de los centros tecnológicos; con las ayudas a fondo perdido y con subvenciones vinculadas a la ciberseguridad. »Queremos que sus procesos, tanto de producción como de gestión, sean muchísimo más ágiles y permitan esa transferencia hacia lo que es la sociedad digital«, afirmó. Insistió en que «no se trata solo de fomentar el uso de esas herramientas, sino que también de que esas herramientas sean seguras».

¿A qué sectores se puede aplicar la IA?

Por su parte, Cobos defendió que la Inteligencia Artificial puede aplicarse en todos los sectores. «Tenemos ejemplos de cómo empresas en el sector agroalimentario están implantando la inteligencia artificial», añadió, y señaló además «el uso de este tipo de herramientas en las tareas más rutinarias, todo lo que son los procesos de gestión administrativa para las pymes, que muchas veces absorben al pequeño empresario muchísimo tiempo». Aseguró que estas herramientas pueden «apoyar y reducir los costes y los tiempos en esa gestión», aunque «evidentemente, siempre con la supervisión de un trabajador«. Además, el director general reveló que la Junta está trabajando en un proyecto piloto para »implantar la inteligencia artificial en la gestión y tramitación de las ayudas que nos solicitan las empresas».

«Queremos que un trabajador que esté en una empresa pueda reorientar su carrera profesional hacia una profesión que entendemos va a ser una profesión del futuro», afirmó Cobos. Junto a ello, destacó la importancia de la formación y su papel en ello. «Los propios trabajadores de la empresa pueden hacer cursos totalmente gratuitos y convertirse en el elemento tractor dentro de esa pequeña y mediana empresa para implantar este tipo de herramientas», manifestó.

Desmintiendo mitos habituales fruto del desconocimiento

La jornada también sirvió para despejar los temores en torno al impacto laboral de la inteligencia artificial. «Esa filosofía de que se van a perder puestos de trabajo es lo que tenemos que cambiar», subrayó. «La inteligencia artificial nos va a ayudar en el proceso administrativo o en el proceso productivo, pero necesita siempre la supervisión de una persona. La IA no va a suponer pérdida de puestos de trabajo, sino que exige la reorientación de los trabajadores que ya están dentro de la compañía», dijo.

La inauguración del foro 'La aplicación de la inteligencia artificial en el mundo empresarial' contó también las intervenciones de José Francisco Diego, director territorial de Salamanca del ICECYL; Augusto Cobos, director general del ICECYL y Carmen Losada, jefa de operaciones de AIR Institute.