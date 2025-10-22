Así fue la jornada en el fútbol base: Julia lidera al Atlético infantil/alevín con una manita y el Alba de Tormes asalta El Tori en la 3ª Prebenjamín

Disputa por controlar el balón durante el partido del Atlético Femenino Ciudad de Salamanca y el Ciudad Rodrigo en la Primera Infantil/Alevín Femenina.

Jaime García Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:59

La cuarta jornada de Liga en el fútbol base salmantino se cerró este pasado fin de semana y cuatro equipos (Cabrerizos y Chamberí en la 2ª Juvenil, Villamayor B en la 2ª Cadete y Toresana en la 1ª Infantil/Alevín femenina) tratarán estrenar su casillero de goles a favor en el siguiente capítulo de Liga. Por otro lado, cumplidos cuatro fines de semana, doce divisiones cuentan con 2 o más conjuntos igualados en la zona noble, siendo el fútbol 7 el que ofrece más Ligas parejas con ocho competiciones donde hay gran igualdad por liderar la clasificación.

Sobre el verde, el triunfo como local se impuso esta jornada en la quiniela con la victoria de 73 conjuntos. La Segunda División Juvenil acogió el mayor número con 6 triunfos en casa. Asimismo, el empate fue el resultado menos frecuente con 13 tablas. En fútbol 11 se vivió un mayor número con siete duelos con empate. Y, por otro lado, 56 equipos vencieron a domicilio. En fútbol 11, 28 equipos ganaron lejos de casa, y 38 lo hicieron en fútbol 7.

Ampliar Julia lidera al Atlético infantil/alevín con una manita (8-1) Atlético Femenino Ciudad de Salamanca : Alba Pina Rodríguez; Noa (Aroa, min. 46), Valeria, Nora, Paula, Alba, Alba (Lesly, min. 46), Lola, Julia, Alexia Damaris y Ainhoa. Ciudad Rodrigo : Ariadna Mateos Sirvent; Vega (Noelia, min. 53), Noa, Laura, Claudia, Paula (Andrea, min. 38), Carolina (Vega, min. 56), Maya, Celia, Andrea María y Paula (Nerea, min. 33). Goles : 0-1, min. 15: Celia Comuñas; 1-1, min. 16: Julia Rodríguez; 2-1, min. 25: Julia Rodríguez; 3-1, min. 31: Julia Rodríguez; 4-1, min. 36: Alba Lozano; 5-1, min. 38: Julia Rodríguez; 6-1, min. 39: Valeria Martínez; 7-1, min. 43: Alba Lozano; 8-1, min. 55: Julia Rodríguez.

Ampliar Primer triunfo a lo grande del Alba de Tormes en la Primera Prebenjamín (5-7) Salamanca UDS : Thierno Hamzata Barry Barry; Iker López, Alejandro Martín, Adrián Rivas, Frank Adriel Felix, Martín Ramos y Dante Tapia -equipo inicial- David González y Arturo García. Alba de Tormes : Miguel Hernández Nieto; Jesús Martín, Iván Díaz, David Bartolomé, Chej Hamada, Adrián Marcos y Dante Hernández -equipo inicial- Aitor Sánchez y Cristofer Laso. Goles : 1-0, min. 4: Dante Tapia; 1-1, min. 5: Adrián Marcos; 2-1, min. 7: Martín Ramos; 2-2, min. 17: Adrián Marcos; 2-3, min. 23: Adrián Marcos; 3-3, min. 26: Martín Ramos; 3-4, min. 31: Adrián Marcos; 3-5, min. 35: Adrián Marcos; 4-5, min. 43: Adrián Rivas; 4-6, min. 44: Adrián Marcos; 4-7, min. 46: Adrián Marcos; 5-7, min. 48: Frank Adriel Felix.

Ampliar Sufrida victoria del Cristo Rey en la Tercera Prebenjamín Grupo 1 (1-2) Jai Alai B : Samuel Yesid Caicedo Díaz; Samuel Antonio Seguro Velasquez, Royer Milton Soto Ypi, Mountassir Maylid Matena, Thiago Matias Mota Hernández, Dylan García Novas y Aday Quevedo Hernández -equipo inicial- David Juarez, Arturo Elena, Ian Cruz, Dominic Patrick González y Jhonner Oliver Becerra. Cristo Rey : Marcos Valle López, Alejandro Santaren Sánchez, Manuel Alejandro Vasquez Via, Sohaib Jebbari Zoubir, Nerez Baz Mateos, Pedro William Ponce Mejia y Sergio Martín Aparicio -equipo inicial- Noa Martín y Dylan Jampier Pacaji. Goles : 1-0, min. 18: Dylan García; 1-1, min. 35: Dylan Jampier Pacaji; 1-2, min. 49: Sohaib Jebbari.