Peñaranda activa el plan de apoyo al comercio local

Este lunes por la tarde se ha podido ver hecha realidad la primera acción que contempla el Plan de Apoyo y Dinamización del Comercio Local de Peñaranda de Bracamonte, que está llevando a cabo el Ayuntamiento de la ciudad con su Área de Comunicación. Se trata de la visualización de información de establecimientos comerciales a través de las dos pantallas a todo color que se pueden ver al entrar en la ciudad por la carretera de Medina del Campo y por la carretera de Alba de Tormes.

Carmen Ávila, la alcaldesa, y Patro Macías, concejal delegada de Comercio,Mercado y Turismo, se han encargado de explicar este martes en rueda de prensa las tres acciones que el Consistorio activará antes de finalizar el año. A las pantallas a todo color se sumará una guía de comercio que «está muy avanzada» que se colgará en la web municipal. Además el Ayuntamiento convocará en reunión a los comerciantes de la ciudad en la primera quincena de noviembre con el fin de preparar la campaña de Navidad.

«Finalizada la fase de maquetación se ha llevado a cabo la programación de las pantallas a través de script automatizado», ha detallado la alcaldesa que ha insistido en que ha sido un arduo trabajo que comenzó en el mes de julio y que ha implicado un proceso. «No es algo que se pueda hacer de hoy para mañana», ha subrayado.

En las pantallas que estaban programadas para activarse el lunes por la tarde, «aparecerán esas pantallas de 32 comercios cada 26 minutos aproximadamente aparecerá toda la información de los establecimientos», ha detallado la regidora. En las pantallas además de aparecer las farmacias de guardia, aparcamientos disponibles y eventos y programación cultural, desde el lunes por la tarde se pueden ver esas 32 pantallas, cada una durante 10 segundos. «Hoy mismo una empresa más ha solicitado aparecer en estas pantallas», ha indicado la alcaldesa, a la vez que ha invitado a que si otros establecimientos quieren sumarse a esta acción pueden realizar su solicitud en el Area de Comunicación del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento también está elaborando una guía del comercio que incluirá información de la ciudad y del Ayuntamiento y estará organizada por colores y sectores en órden alfabético. «Me gustaría hacer un llamamiento para que si alguna empresa no aparece se ponga en contacto con nosotros para incluirla y para que si alguna empresa no quiere salir pedimos que nos lo comuniquen, queremos ponerla en marcha a primeros de diciembre para que esté instalada en la web, incluiremos el nombre comercial, telefono, pagina web y fotografía y en los espacios en blanco una frase referente a la importancia del comercio local y animando a que se compre en la ciudad», ha descrito la alcaldesa.

«Intentamos incentivar el comercio para que la gente compre en Peñaranda y con la guía queremos que la gente pueda conocer todo lo que hay en la ciudad, para que esté todo más claro y fácil de visualizar para quienes vengan y lo puedan localizar rápidamente, nuestra intención es animar a que el comercio de Peñaranda pueda dar un pequeño impulso y auge, sobre todo de cara a las fechas comerciales que se acercan», ha añadido Patro Macías.