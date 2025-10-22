El Cristo de la Agonía Redentora subirá Compañía en la procesión extraordinaria La salida será este domingo, 26 de octubre, a la conclusión de la eucaristía entre las 19 y las 19:15 horas

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Tras el éxito de las jornadas dedicadas al Cristo de la Agonía Redentora con motivo del V Centenario, el domingo se vivirá el cierre del programa de actos con la celebración de la eucaristía en la Catedral y la posterior procesión extraordinaria, aprobada en asamblea general la pasada Cuaresma.

La salida está prevista entre las 19 y las 19:15 horas tras la eucaristía de las 17:30 horas por la Puerta del Obispo, a diferencia de lo que ocurre en la madrugada del Jueves Santo que lo hace por la Puerta de Ramos. A partir de ahí, se iniciará un recorrido por las calles del centro de la ciudad que llevarán a la imagen más antigua de la Semana Santa por Benedicto XVI, Calderón de la Barca, Libreros y Serranos para adentrarse en unas vías inexploradas para la cofradía como son las calles Cervantes y Ancha. Encararán el regreso desde la plaza de las Angustias hasta la calle Compañía que subirán como se hace en los últimos años en la madrugada del Jueves Santo. «Es una oportunidad para contemplar un momento extraordinario de nuestra procesión a una hora más temprana», detalla el hermano mayor, Roberto Sánchez. Concluirá por la Rúa Mayor hasta la Catedral.

Previamente, el sábado se celebrará un concierto a las 20 horas en la Catedral Vieja donde se fusionará un programa variado de la agrupación musical de la cofradía con el sonido del órgano. «Estamos satisfechos por la participación en un programa que ha salido bien gracias a la convivencia de formación, oración, cultura, tradición y religión. Es mucho mejor hacer pocos actos pero muy bien preparados», concluyó.