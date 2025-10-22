Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen Los hechos se produjeron tras iniciarse una fuerte discusión en plena vía pública

Elena Martín Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:22

La Policía Nacional ha identificado y detenido a tres varones como presuntos autores de un ataque ocurrido el pasado 6 de octubre en el barrio de El Carmen, que dejó como resultado a dos personas heridas.

Según han informado las autoridades, los hechos se desencadenaron tras una fuerte discusión en la vía pública entre las víctimas y los agresores, quienes llegaron al lugar en una furgoneta. En un momento dado, uno de los detenidos disparó con una escopeta de caza contra un hombre, mientras otro golpeaba a una mujer con un objeto contundente y un tercero profería amenazas con una navaja. Tras la agresión, los tres abandonaron la escena, dejando el vehículo en el lugar.

Las víctimas fueron atendidas inicialmente por los servicios sanitarios y, posteriormente, fueron trasladadas al Hospital. El hombre presentaba impactos de postas en la pierna y en el abdomen y la mujer sufrió heridas en el rostro.

Durante la inspección del lugar, la Policía localizó restos de un cartucho de calibre 12 y la navaja utilizada en la agresión. La furgoneta de los agresores también fue intervenida y trasladada al depósito municipal.

Tras las investigaciones pertinentes, los agentes lograron identificar a los responsables, quienes fueron detenidos este martes y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de la ciudad, enfrentando cargos por lesiones con arma de fuego, tenencia ilícita de armas y amenazas.