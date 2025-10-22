Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una plantación de marihuana desmantelada por la Guardia Civil. ARCHIVO

A juicio por albergar una plantación de 'maría' en su casa de Santiago de la Puebla

La Fiscalía le pide dos años y dos meses de prisión y 7.500 euros de multa

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:09

Comenta

Un vecino de Santiago de la Puebla se sentará este miércoles en el banquillo de acusados del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acusado de un delito contra la salud pública como consecuencia del desmantelamiento de una plantación de marihuana en octubre de 2023 en su vivienda de la localidad.

Según recoge la Fiscalía en su calificación provisional, sobre las 10:00 horas del 18 de octubre de 2023, en virtud de autorización judicial del Juzgado de Peñaranda, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del varón, tras haber tenido conocimiento de que se hallaban en posesión de sustancias prohibidas.

Durante la inspección se intervinieron más de dos kilos de cogollos de marihuana, entre otras sustancias, cuyo precio alcanzaría en el mercado ilícito cerca de 5.000 euros. Además se hallaron distintos efectos como una báscula de precisión, unas tijeras de gran tamaño, una máscara de protección aérea y una máquina para envasar al vacío, entre otros utensilios.

La Fiscalía le acusa de un delito contra la salud pública por el que le pide dos años y dos meses de prisión, así como el pago de 7.500 euros de multa con seis meses de prisión como responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Solicita además el comiso y destrucción de las sustancias y efectos aprehendidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Varias viviendas afectadas por un incendio en Villanueva del Conde
  2. 2 Así ha sido el virulento incendio en Villanueva del Conde
  3. 3 La predicción de las cabañuelas para esta semana: «Por San Severino y San Hilarión, prepara...»
  4. 4 Dos cirujanos del Hospital acceden al selecto Colegio Americano de Cirujanos
  5. 5 Encuentran una granada de mortero de la Guerra Civil en Parada de Arriba
  6. 6 Segunda noche de robos en casa del Salamanca UDS
  7. 7 Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
  8. 8 La estafa perfecta a juicio: vende un coche por internet, que no entrega y además se queda con el de la víctima
  9. 9 Deja de hacer esto para conservar el pan: «Así se rompen los almidones»
  10. 10 Todos con Fernando, el corazón del fútbol base: «Con cada uno de tus latidos, todos ganamos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca A juicio por albergar una plantación de 'maría' en su casa de Santiago de la Puebla

A juicio por albergar una plantación de &#039;maría&#039; en su casa de Santiago de la Puebla