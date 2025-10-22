A juicio por albergar una plantación de 'maría' en su casa de Santiago de la Puebla La Fiscalía le pide dos años y dos meses de prisión y 7.500 euros de multa

Un vecino de Santiago de la Puebla se sentará este miércoles en el banquillo de acusados del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acusado de un delito contra la salud pública como consecuencia del desmantelamiento de una plantación de marihuana en octubre de 2023 en su vivienda de la localidad.

Según recoge la Fiscalía en su calificación provisional, sobre las 10:00 horas del 18 de octubre de 2023, en virtud de autorización judicial del Juzgado de Peñaranda, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del varón, tras haber tenido conocimiento de que se hallaban en posesión de sustancias prohibidas.

Durante la inspección se intervinieron más de dos kilos de cogollos de marihuana, entre otras sustancias, cuyo precio alcanzaría en el mercado ilícito cerca de 5.000 euros. Además se hallaron distintos efectos como una báscula de precisión, unas tijeras de gran tamaño, una máscara de protección aérea y una máquina para envasar al vacío, entre otros utensilios.

La Fiscalía le acusa de un delito contra la salud pública por el que le pide dos años y dos meses de prisión, así como el pago de 7.500 euros de multa con seis meses de prisión como responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Solicita además el comiso y destrucción de las sustancias y efectos aprehendidos.