Imagen del vehículo siniestrado en la mañana de este jueves cerca del Estadio Helmántico.

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 23 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:03

Un herido tras una aparatosa colisión en la rotonda del Helmántico

El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este jueves

«Fui uno de los pioneros en traer estudiantes americanos»

Gregorio Cervantes, profesor en Estados Unidos junto a Víctor García de la Concha, pensó que, para aprender español, debía vivirse en Salamanca, no solo estudiarse en los libros

El 'secreto' de la elección para acoger una tecnología única en Europa: «Tenía que estar en Salamanca»

El Instituto de Biología Funcional incorpora un sistema de pinzas ópticas avanzado impulsado por el científico de la Universidad de Berkeley Carlos Bustamante

Plan de salud mental en las zonas rurales: consultas, teleasistencia y psicogeriatría en cada área de salud

La PNL del PP también pide más recursos al Gobierno y potenciar las actuales campañas antisuicidio

Béjar entrega el informe sobre Aurora Calvo al Vaticano para avanzar en su beatificación

Guillermo Gómez, responsable de la causa en la Diócesis, se reúne en Roma con el postulador. Espera autorización a principios de año para exhumar el cuerpo y venerarlo en San Juan

Miedo por el mal estado de las torres: «Desde dentro, ya se ve la calle»

A través de las grietas del campanario de la iglesia de San Miguel, se puede ver la vía pública. Los tres templos se restaurarán a través del convenio entre la Diócesis y la Diputación

El Hospital obtiene seis certificados 'Sacyl Excelente' y ahora quiere otros seis

Cardiología de Salamanca recibe la distinción con el máximo nivel

La Junta aumenta el precio del alquiler subvencionable en el alfoz

Equipara el precio del alquiler en Santa Marta, Carbajosa, Villares y Villamayor a Salamanca con 550 euros. Exige el justificante del pago del alquiler por banco a los beneficiarios

Confirmado: el Salamanca UDS-Segoviana se jugará en Las Pistas

Será el cuarto partido de la temporada, de momento, que no se podrá jugar en el Helmántico

Amplio despliegue policial contra el tráfico de drogas en Santa Marta de Tormes, Pizarrales y Buenos Aires

Participan agentes de los GEO en un operativo cuyos motivos aún se desconocen

«Me sentía culpable de todo lo que estaba pasando, tuve que pedir ayuda»

Tras el complicado inicio de curso, Unai Marino se abre: «La adaptación me costó más de lo que esperaba», admite

Los inspectores de Hacienda alertan desde Salamanca del riesgo del Acuerdo Fiscal con Cataluña

Es un golpe a la unidad y al contribuyente, según Ana de la Herrán

Tres detenidos, dos de ellos en Pizarrales y otro en Santa Marta, en la macrooperación contra el tráfico de droga

La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan más registros y detenidos

La Premio Nobel de Química encuentra a su fan más joven: Alvín, de 9 años, esperaba en primera fila

El pequeño, que sigue cada conferencia y descubrimiento de la Premio Nobel de Química 2020, logró captar la atención de Charpentier cuando esta lo vio esperándola con una sonrisa nerviosa

Las bajas de Murua y Dani Hernández marcan la sesión del jueves en el Salamanca UDS

Desde el club aseguran «que no es nada grave» y no descartan que ambos jugadores cumplan los dos últimos entrenamientos de la semana antes de recibir a la Gimnástica Segoviana

Un policía de la 'rama de Salamanca', implicado en la trama que blanqueaba 400.000 euros al día de negocios asiáticos

El agente aseguraba el transporte de dinero en efectivo y metales preciosos de la trama con sede en Córdoba. Durante la investigación, se efectuaron 19 detenciones y 20 registros en distintas provincias

Obligados a tomar 'cartas' en el asunto: «Cuando empezaban los gritos...»

El aumento de faltas de respeto y enfrentamientos entre los participantes en los tradicionales juegos de cartas fuerza a bares salmantinos a limitar o suprimir estos encuentros

La Policía Nacional 'caza' a un hombre que intentó escapar con varios envoltorios de speed

El detenido, al detectar la presencia policial, trató de evitar a los agentes

El Salamanca UDS da explicaciones sobre el nuevo cambio de sede de cara al partido del domingo contra la Segoviana

Desde la entidad explican que «el club ha cumplido con todas las obras y adecuaciones requeridas en materia de infraestructura y seguridad eléctrica», pero que continúa «trabajando para culminar los últimos procesos de la forma más ágil posible»

Charpentier, Premio Nobel de Química, antes de recibir el honoris: «Europa ya está recortando en investigación básica. No debemos seguir la dirección de EEUU»

La científica que recibirá este viernes el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca mantuvo un encuentro con estudiantes e investigadores salmantinos

Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca

Este lunes, los operarios del Ayuntamiento empezaron a colocar los primeros alumbrados en calles como la Gran Vía o el Paseo de la Estación

El filial del Salamanca UDS también jugará en Las Pistas 20 horas antes

El club ha pedido al Ayuntamiento de Salamanca la 'excepción', porque tendría que ser en el Tori

Santa Marta de Tormes recupera su pasado con un nuevo espacio expositivo que recrea un convento del siglo XII y un huerto medieval

El proyecto ha sido posible gracias al trabajo de los doce alumnos del programa de Formación y Empleo (AFE) 'Recreatio'

El indio Pranav sigue liderando el Magistral tras la segunda jornada de competición

En la cuarta ronda de las 10 que tiene el torneo, Ponomariov ha derrotado a Sara Khadem en la lucha por la segunda plaza

Béjar celebra por primera vez un recorrido de «Truco o trato» en Halloween por una treintena de comercios

La agenda une a vecinos de La Antigua y San Juan con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio e Industria

Objetivo: hacer visitable el Castro de Irueña

Los trabajos en la muralla siguen su curso y se creará un acceso al yacimiento

Un camión averiado provoca retenciones en la rotonda de Buenos Aires

Ha tenido que interverni la Guardia Civil de Tráfico

Salamanca registra récord de viajeros en el mes de septiembre

73.627 viajeros visitaron la ciudad en septiembre, coincidiendo con las ferias y el buen tiempo

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 23 de octubre