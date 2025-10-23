Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 23 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:03
Un herido tras una aparatosa colisión en la rotonda del Helmántico
El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este jueves
«Fui uno de los pioneros en traer estudiantes americanos»
Gregorio Cervantes, profesor en Estados Unidos junto a Víctor García de la Concha, pensó que, para aprender español, debía vivirse en Salamanca, no solo estudiarse en los libros
El 'secreto' de la elección para acoger una tecnología única en Europa: «Tenía que estar en Salamanca»
El Instituto de Biología Funcional incorpora un sistema de pinzas ópticas avanzado impulsado por el científico de la Universidad de Berkeley Carlos Bustamante
Plan de salud mental en las zonas rurales: consultas, teleasistencia y psicogeriatría en cada área de salud
La PNL del PP también pide más recursos al Gobierno y potenciar las actuales campañas antisuicidio
Béjar entrega el informe sobre Aurora Calvo al Vaticano para avanzar en su beatificación
Guillermo Gómez, responsable de la causa en la Diócesis, se reúne en Roma con el postulador. Espera autorización a principios de año para exhumar el cuerpo y venerarlo en San Juan
Miedo por el mal estado de las torres: «Desde dentro, ya se ve la calle»
A través de las grietas del campanario de la iglesia de San Miguel, se puede ver la vía pública. Los tres templos se restaurarán a través del convenio entre la Diócesis y la Diputación
El Hospital obtiene seis certificados 'Sacyl Excelente' y ahora quiere otros seis
Cardiología de Salamanca recibe la distinción con el máximo nivel
La Junta aumenta el precio del alquiler subvencionable en el alfoz
Equipara el precio del alquiler en Santa Marta, Carbajosa, Villares y Villamayor a Salamanca con 550 euros. Exige el justificante del pago del alquiler por banco a los beneficiarios
Confirmado: el Salamanca UDS-Segoviana se jugará en Las Pistas
Será el cuarto partido de la temporada, de momento, que no se podrá jugar en el Helmántico
Amplio despliegue policial contra el tráfico de drogas en Santa Marta de Tormes, Pizarrales y Buenos Aires
Participan agentes de los GEO en un operativo cuyos motivos aún se desconocen
«Me sentía culpable de todo lo que estaba pasando, tuve que pedir ayuda»
Tras el complicado inicio de curso, Unai Marino se abre: «La adaptación me costó más de lo que esperaba», admite
Los inspectores de Hacienda alertan desde Salamanca del riesgo del Acuerdo Fiscal con Cataluña
Es un golpe a la unidad y al contribuyente, según Ana de la Herrán
Tres detenidos, dos de ellos en Pizarrales y otro en Santa Marta, en la macrooperación contra el tráfico de droga
La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan más registros y detenidos
La Premio Nobel de Química encuentra a su fan más joven: Alvín, de 9 años, esperaba en primera fila
El pequeño, que sigue cada conferencia y descubrimiento de la Premio Nobel de Química 2020, logró captar la atención de Charpentier cuando esta lo vio esperándola con una sonrisa nerviosa
Las bajas de Murua y Dani Hernández marcan la sesión del jueves en el Salamanca UDS
Desde el club aseguran «que no es nada grave» y no descartan que ambos jugadores cumplan los dos últimos entrenamientos de la semana antes de recibir a la Gimnástica Segoviana
Un policía de la 'rama de Salamanca', implicado en la trama que blanqueaba 400.000 euros al día de negocios asiáticos
El agente aseguraba el transporte de dinero en efectivo y metales preciosos de la trama con sede en Córdoba. Durante la investigación, se efectuaron 19 detenciones y 20 registros en distintas provincias
Obligados a tomar 'cartas' en el asunto: «Cuando empezaban los gritos...»
El aumento de faltas de respeto y enfrentamientos entre los participantes en los tradicionales juegos de cartas fuerza a bares salmantinos a limitar o suprimir estos encuentros
La Policía Nacional 'caza' a un hombre que intentó escapar con varios envoltorios de speed
El detenido, al detectar la presencia policial, trató de evitar a los agentes
El Salamanca UDS da explicaciones sobre el nuevo cambio de sede de cara al partido del domingo contra la Segoviana
Desde la entidad explican que «el club ha cumplido con todas las obras y adecuaciones requeridas en materia de infraestructura y seguridad eléctrica», pero que continúa «trabajando para culminar los últimos procesos de la forma más ágil posible»
Charpentier, Premio Nobel de Química, antes de recibir el honoris: «Europa ya está recortando en investigación básica. No debemos seguir la dirección de EEUU»
La científica que recibirá este viernes el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca mantuvo un encuentro con estudiantes e investigadores salmantinos
Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca
Este lunes, los operarios del Ayuntamiento empezaron a colocar los primeros alumbrados en calles como la Gran Vía o el Paseo de la Estación
El filial del Salamanca UDS también jugará en Las Pistas 20 horas antes
El club ha pedido al Ayuntamiento de Salamanca la 'excepción', porque tendría que ser en el Tori
Santa Marta de Tormes recupera su pasado con un nuevo espacio expositivo que recrea un convento del siglo XII y un huerto medieval
El proyecto ha sido posible gracias al trabajo de los doce alumnos del programa de Formación y Empleo (AFE) 'Recreatio'
El indio Pranav sigue liderando el Magistral tras la segunda jornada de competición
En la cuarta ronda de las 10 que tiene el torneo, Ponomariov ha derrotado a Sara Khadem en la lucha por la segunda plaza
Béjar celebra por primera vez un recorrido de «Truco o trato» en Halloween por una treintena de comercios
La agenda une a vecinos de La Antigua y San Juan con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio e Industria
Objetivo: hacer visitable el Castro de Irueña
Los trabajos en la muralla siguen su curso y se creará un acceso al yacimiento
Un camión averiado provoca retenciones en la rotonda de Buenos Aires
Ha tenido que interverni la Guardia Civil de Tráfico
Salamanca registra récord de viajeros en el mes de septiembre
73.627 viajeros visitaron la ciudad en septiembre, coincidiendo con las ferias y el buen tiempo