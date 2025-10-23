Objetivo: hacer visitable el Castro de Irueña

D. Sánchez Fuenteguinaldo Jueves, 23 de octubre 2025, 16:55 Comenta Compartir

El Castro de Irueña es uno de los yacimientos arqueológicos de época romana más importantes de la provincia. Un lugar en el que se está trabajando desde hace varios años con el objetivo final de hacerlo visitable. Este enclave se encuentra en las inmediaciones de la localidad de Fuenteguinaldo. Precisamente, hace unos días el Consistorio destacaba los buenos resultados obtenidos en las últimas excavaciones, aunque estas no han arrojado nuevos hallazgos.

En este sentido, desde la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León se vienen realizando varias actuaciones desde el año 2017. Entre los proyectos llevados a cabo destacan la excavación arqueológica, la restauración del verraco de La Yegua, el levantamiento planimétrico del yacimiento, diversos proyectos de investigación, la instalación de cartelería y señalética, así como el proyecto actualmente en marcha con la intención de recuperar la muralla. Precisamente en esta última intervención se ha realizado la excavación más reciente, que cuenta con una inversión de 50.000 euros para recuperar esta parte del yacimiento romano. La Junta estima que las obras finalizarán en el plazo de un mes.

Los siguientes pasos se centran en la creación de un acceso al castro para favorecer su visita y poner en valor este punto histórico de la provincia. Desde la Asociación de Amigos del Castro de Irueña, José María Dorado señala que este acceso «es imprescindible, aunque el interior del castro no es accesible para las personas con movilidad reducida», pero permitirá a los mayores del municipio recorrer este enclave histórico.

Asimismo, el colectivo destaca la importancia del cuidado del entorno y considera que sería «muy interesante que se invirtiera más en excavaciones, ya que los expertos insisten en el valor que aún se oculta bajo la tierra», insiste Dorado. El objetivo final es impulsar la puesta en valor de estos restos romanos, datados en el siglo V a. C., y que fueron declarados Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico Nacional en 1931.