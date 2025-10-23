La Junta aumenta el precio del alquiler subvencionable en el alfoz Equipara el precio del alquiler en Santa Marta, Carbajosa, Villares y Villamayor a Salamanca con 550 euros. Exige el justificante del pago del alquiler por banco a los beneficiarios

M. Vicente Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025, 06:00

La Junta ha convocado una nueva edición de las ayudas al alquiler en Castilla y León, que flexibiliza el coste de los alquileres subvencionables en cuatro localidades del alfoz de Salamanca, mantiene el precio del arrendamiento en la capital y, en el resto de los municipios de la provincia, también lo incrementa en 50 euros al mes respecto a la convocatoria pasada.

Así, en Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada podrán beneficiarse quienes, cumpliendo los requisitos, paguen un alquiler de hasta 550 euros mensuales. Se ha subido 50 euros por la proximidad de estas localidades a la capital.

Para Villares de la Reina y Villamayor de la Armuña, la renta establecida pasa de 450 euros al mes en la convocatoria pasada a 550 euros en esta. Es decir, estos cuatro municipios se han equiparado con Salamanca capital, que mantiene el alquiler máximo para poder acogerse a las ayudas de la Junta en 550 euros.

Para el resto de los municipios de la provincia, también se incrementa 50 euros, pasando de 450 a 500 euros.

Este máximo se eleva cuando se trata de familias numerosas. Las familias generales pueden optar a la subvención cuando el alquiler cueste hasta 700 euros mensuales, y hasta 800 euros al mes cuando se trate de familias numerosas especiales o con discapacidad.

Entre los requisitos para poder optar a una de las ayudas más exitosas de la Junta de Castilla y León no solo está el precio del alquiler, sino también el nivel de ingresos del solicitante. Así, estos están fijados entre 0,5 y 3 veces el IPREM, es decir, entre 4.200 y 25.000 euros anuales, ampliables hasta 5 veces para las familias numerosas o personas con discapacidad.

Para los alquileres por habitaciones, los precios también se han elevado, pasando de 150 euros a 200 euros al mes en los municipios del alfoz y de 175 a 200 en Salamanca capital. En el resto de pueblos de la provincia, pasan de 150 euros a 175 euros.

Las ayudas al alquiler de vivienda están destinadas a los jóvenes de hasta 35 años, a quienes se abona el 60% del alquiler, o el 75% en el caso de que se trate de una vivienda rural; a las personas vulnerables sobrevenidas, es decir, quienes han perdido los ingresos, a quienes se les paga el 75% del alquiler; y al resto que cumpla los requisitos establecidos en cuanto a ingresos, a quienes la Junta les subvencionará el 50% del alquiler.

La nueva convocatoria de ayudas se publicó el martes en el Boletín Oficial de Castilla y León, y el plazo para presentar la solicitud se extiende desde el 1 de diciembre hasta el 31 de enero de 2026.

La dotación presupuestaria se ha incrementado en esta edición en 8 millones de euros, pasando de 19,5 millones en la convocatoria de 2024 a 27,5 millones en esta.

Entre los requisitos que solicita la administración regional para poder acceder a las ayudas están el contrato de alquiler y el justificante de pago del mismo (como justificantes bancarios) desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, una condición que da certeza a los arrendadores, ya que supone una garantía de que los inquilinos no se convertirán en «inquiokupas» si quieren optar a las subvenciones de la Junta de Castilla y León.