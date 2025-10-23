Obligados a tomar 'cartas' en el asunto: «Cuando empezaban los gritos...» El aumento de faltas de respeto y enfrentamientos entre los participantes en los tradicionales juegos de cartas fuerza a bares salmantinos a limitar o suprimir estos encuentros

Los tapetes verdes de fieltro bajo la baraja española en las tradicionales partidas de cartas, tan comunes en bares, viviendas o centros sociales, no siempre terminan en risas y brindis. Cada vez más locales optan por reducir o suprimir estas reuniones tras producirse enfrentamientos verbales e incluso agresiones. Este mes de octubre, una disputa en el barrio del Carmen acabó con dos personas heridas, reavivando la preocupación por la convivencia en estos encuentros.

Al parecer, los hechos se desencadenaron por una fuerte discusión tras una partida entre las víctimas y los agresores. En un momento dado, uno de los detenidos disparó con una escopeta de caza contra un hombre, mientras otro golpeaba a una mujer con un objeto contundente y un tercero profería amenazas con una navaja. Tras la agresión, los tres abandonaron la escena, dejando el vehículo en el lugar. Finalmente, los agentes lograron identificar a los responsables, quienes fueron detenidos este martes y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de la ciudad, enfrentando cargos por lesiones con arma de fuego, tenencia ilícita de armas y amenazas.

En la comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca, este asunto volvió a la mesa a raíz de las quejas de usuarios del Centro de Mayores Tierra Charra, donde la cafetería cierra a las cinco de la tarde. Algunos reclamaban poder continuar las partidas después de esa hora, pero ciertos conflictos interpersonales detectados en encuentros anteriores hacían necesaria la presencia de un monitor. La solución intermedia ha sido ofrecer la actividad tres días por semana, durante dos horas y bajo supervisión de un profesional.

Fuera del ámbito municipal, el problema también ha alcanzado a los bares salmantinos. Juan, propietario de un establecimiento en Puente Ladrillo, explica que prefirió limitar las partidas por el ambiente que generaban. «Sí, venían a jugar, pero cuando empezaban los gritos, la rivalidad y las discusiones, aquello se hacía molesto», relata. «Al final preferí perder algo de ingresos antes que seguir con ese mal ambiente que podía afectar a la demás clientela».

Su testimonio no es aislado. En otros locales del entorno urbano, el juego acelerado, las apuestas simbólicas o el consumo de alcohol han convertido lo que antes era una actividad social tranquila en un posible foco de conflicto. Por ello, algunos bares han optado por adelantar los horarios, reservar mesas solo a determinados grupos o, directamente, eliminar las partidas para prevenir enfrentamientos.

Entre la tradición y la prudencia, la convivencia en torno a las cartas vive un momento de tensión. Lo que durante décadas fue un punto de encuentro para compartir cafés, anécdotas y partidas de tute o mus hoy se enfrenta a un nuevo reto: recuperar el espíritu lúdico de la partida sin cruzar las líneas del respeto.