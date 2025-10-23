Los inspectores de Hacienda alertan desde Salamanca del riesgo del Acuerdo Fiscal con Cataluña Es un golpe a la unidad y al contribuyente, según Ana de la Herrán

Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

Belén Hernández Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025, 11:46 Comenta Compartir

La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, lanzó este jueves en Salamanca una seria advertencia sobre el acuerdo de singularidad fiscal para Cataluña, al que calificó como «un desafío muy grave» que supondría «dar pasos atrás» en la gestión tributaria y en la igualdad entre contribuyentes.

Preocupada, ha admitido que «hay un desafío ahí que nosotros vemos muy grave, en el sentido de que no podemos dar pasos atrás».

De la Herrán ha recordado que estamos en un mundo donde precisamente lo que buscamos es una unidad de acción, donde tenemos que aprovechar las economías de escala.

«Siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos que servir con objetividad al interés general. Y al interés general, es decir, a los ciudadanos en su conjunto, al bien común, no se puede servir fragmentando y aumentando los costes de cumplimiento de los obligados tributarios«.

Ha advertido que el Acuerdo de Singularidad fiscal para Cataluña, por un lado, solo piensa en el interés particular de un determinado territorio y de unos determinados políticos, «porque no responde a los intereses de los ciudadanos de ese territorio».

Y, en segundo lugar, implica una fragmentación y, por lo tanto, una elevación del coste «sin precedentes» del cumplimiento del sistema tributario.

«Y nosotros no podemos pensar en generar unas ineficiencias para el contribuyente, tenemos que buscar, precisamente, que cumplan con el sistema tributario de la manera más ágil, de la manera más cómoda, más rápida, sin un coste que ya, evidentemente, el sistema tributario es complejo, pues no vamos a complicarlo más«.

Ha insistido en que los inspectores de Hacienda están «muy en contra» y que han manifestado todos los argumentos de tipo técnico que no se han rebatido en ningún momento.

El abordaje correcto para estos profesionales sería todo lo contrario de lo que propone el Acuerdo de Singularidad Fiscal con Cataluña: la unidad de acción que está en vigor ahora.

«Una unidad de criterio y hay una colaboración en el ámbito internacional para luchar contra los padres, por ejemplo, de las tramas de IVA, un intercambio de información que cada vez es más ágil, más rápido. De hecho, incluso puede plantearse, de cara al futuro, una única Administración tributaria«.

En cuanto a Castilla y León, aunque el nuevo sistema perjudicaría a todas las regiones, la representante de los inspectores de Hacienda del Estado ha admitido que en cuanto a la financiación «aquellas comunidades que son más deficitarias se verían afectadas«.

Desde el punto de vista tributario ni Cataluña se vería beneficiada, ya que dar lugar a la apertura del fraude fiscal.

«Tan es así que Cataluña ha previsto ampliar el periodo de prescripción, es decir, de ampliar el periodo durante el cual existe la posibilidad de comprobar las obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque sabe que se abrirían focos de fraude, sin ninguna duda«.