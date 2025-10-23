Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge García charla con Abraham durante la sesión de entrenamiento. LAYA

Las bajas de Murua y Dani Hernández marcan la sesión del jueves en el Salamanca UDS

Desde el club aseguran «que no es nada grave» y no descartan que ambos jugadores cumplan los dos últimos entrenamientos de la semana antes de recibir a la Gimnástica Segoviana

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:32

El Salamanca UDS llevó a cabo en la mañana de este jueves la tercera de las cinco sesiones de entrenamiento de la presente semana. Con la mirada puesta en la cita dominical frente a la Gimnástica Segoviana, que tendrá lugar a las 12 horas, las primera plantilla saltó a Las Pistas en una mañana donde se confirmó que el estadio Helmántico sigue sin estar listo para acoger el compromiso liguero de este fin de semana.

Sobre el verde, el entrenador salmantino Jorge García no pudo contar con la presencia del zaguero Murua y el mediocentro Dani Hernández, quienes se ejercitaron al margen y desde el club no descartan que cumplan las sesiones del viernes y sábado, dos últimas antes de recibir al conjunto segoviano. Por otro lado, Lara se ejercitó por segundo día con total normalidad y apunta a regresar a una convocatoria después de perderse los cuatro últimos encuentros de Liga.

Una vez puesto el punto final al calentamiento y a la preparación física de la mano de Efraín Gutiérrez, el primer entrenador del cuadro charro tomó el mando pidiendo a los suyos, como ya sucedió en la semana anterior, valentía sobre el terreno de juego. Así como recordar de forma airada que una pérdida se traduce en goles en esta categoría: «En Soria nos pasó y lo pagamos», gritó a sus pupilos tras una pérdida de balón en campo propio. Sobre las probaturas, confeccionó uno de los onces con una defensa compuesta por Hugo Marcos, Rivas, Marotías y Pulpón, con Villanueva en portería. Junto a ellos, Cristeto y Lara completaron la medular con Carrasco, y en la punta de ataque estuvieron Aimar, Abraham y Servetti.

