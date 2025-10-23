Confirmado: el Salamanca UDS-Segoviana se jugará en Las Pistas Será el cuarto partido de la temporada, de momento, que no se podrá jugar en el Helmántico

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025, 10:17

Confirmado: el Salamanca UDS-Gimnástica Segoviana de este domingo a las 12:00 horas se jugará, de nuevo, en Las Pistas en lugar de en el Helmántico, como ha podido confirmar este medio. Pese a que a estas horas el club no se ha pronunciado de manera oficial y que dentro del mismo trasladaban este mismo miércoles que confiaban en que se disputara en el estadio (a última hora del día ponían en un tuit que la sede estaba por determinar), no será así, y tendrá que hacerse por cuarta vez en la temporada en la instalación anexa.

La intención del Salamanca UDS era que entre el miércoles y el jueves se recibiera el visto bueno de la OCA y confiar en que el viernes pudieran hacer la visita para la inspección los técnicos de Villares de la Reina, pero no ha habido que esperar tanto y ya se sabe que el encuentro volverá a ser en Las Pistas.

Habrá que esperar a ver si el club determina alguna nueva medida de compensación para sus abonados, que verán cómo por cuarta vez en lo que va de temporada no podrán ver a su equipo en el Helmántico.

En lo deportivo, al menos, le ha ido bien al Salamanca UDS los tres partidos anteriores que ha jugado en Las Pistas los ha ganado: 2-0 al Atlético Astorga, 1-0 a la UD Ourense y 2-1 a la Sarriana.