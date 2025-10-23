Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los futbolistas del Salamanca UDS, entrando en Las Pistas para un entrenamiento. LAYA

Confirmado: el Salamanca UDS-Segoviana se jugará en Las Pistas

Será el cuarto partido de la temporada, de momento, que no se podrá jugar en el Helmántico

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:17

Comenta

Confirmado: el Salamanca UDS-Gimnástica Segoviana de este domingo a las 12:00 horas se jugará, de nuevo, en Las Pistas en lugar de en el Helmántico, como ha podido confirmar este medio. Pese a que a estas horas el club no se ha pronunciado de manera oficial y que dentro del mismo trasladaban este mismo miércoles que confiaban en que se disputara en el estadio (a última hora del día ponían en un tuit que la sede estaba por determinar), no será así, y tendrá que hacerse por cuarta vez en la temporada en la instalación anexa.

La intención del Salamanca UDS era que entre el miércoles y el jueves se recibiera el visto bueno de la OCA y confiar en que el viernes pudieran hacer la visita para la inspección los técnicos de Villares de la Reina, pero no ha habido que esperar tanto y ya se sabe que el encuentro volverá a ser en Las Pistas.

Habrá que esperar a ver si el club determina alguna nueva medida de compensación para sus abonados, que verán cómo por cuarta vez en lo que va de temporada no podrán ver a su equipo en el Helmántico.

En lo deportivo, al menos, le ha ido bien al Salamanca UDS los tres partidos anteriores que ha jugado en Las Pistas los ha ganado: 2-0 al Atlético Astorga, 1-0 a la UD Ourense y 2-1 a la Sarriana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal
  3. 3 Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya
  4. 4 La diadema de diamantes y perlas robada en el Louvre, en el Palacio de Monterrey
  5. 5 Inédita procesión de Santa Teresa: se tiene que refugiar en los soportales de la Plaza Mayor por la lluvia
  6. 6 Un conductor a juicio por atropellar a un anciano cuyos herederos reclaman la indemnización
  7. 7 Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen
  8. 8 «Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»
  9. 9 Castilla y León suspende también ferias y mercados de ganado por la dermatosis
  10. 10 El emotivo reencuentro de un nieto con su abuela tras dejarlo todo para ir a España: «Espero volver a verte...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Confirmado: el Salamanca UDS-Segoviana se jugará en Las Pistas

Confirmado: el Salamanca UDS-Segoviana se jugará en Las Pistas