La Premio Nobel de Química encuentra a su fan más joven: Alvín, de 9 años, esperaba en primera fila

Los actos previos a la investidura como doctora honoris causa de Emmanuelle Charpentier en la Universidad de Salamanca tuvieron un protagonista inesperado: Alvín, un niño salmantino de tan solo 9 años que había madrugado para conseguir un sitio en primera fila y ver de cerca a la científica francesa que tanto admira. El pequeño, que sigue cada conferencia y descubrimiento de la Premio Nobel de Química 2020, logró captar la atención de Charpentier cuando esta lo vio esperándola con una sonrisa nerviosa. «Es increíble encontrar tanta pasión por la ciencia en alguien tan joven», comentó la investigadora, quien espera que las nuevas generaciones experimenten el mismo despertar por la ciencia que la cautivó a ella.

Charpentier, reconocida mundialmente por sus trabajos en edición genética CRISPR-Cas9, dedicó unos minutos antes del seminario de investigadores para conversar con Alvín, quien le preguntó sobre sus experimentos y le confesó su sueño de «poder dedicarse a la ciencia». El momento se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la jornada académica previa a la investidura como doctora honoris causa, demostrando cómo la ciencia puede inspirar vocaciones desde la infancia y tender puentes entre generaciones de investigadores.