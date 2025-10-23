Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emmanuelle Charpentier, hablando con Alvín en la mañana de este jueves, 23 de octubre. Á. B.

La Premio Nobel de Química encuentra a su fan más joven: Alvín, de 9 años, esperaba en primera fila

El pequeño, que sigue cada conferencia y descubrimiento de la Premio Nobel de Química 2020, logró captar la atención de Charpentier cuando esta lo vio esperándola con una sonrisa nerviosa

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:29

Comenta

Los actos previos a la investidura como doctora honoris causa de Emmanuelle Charpentier en la Universidad de Salamanca tuvieron un protagonista inesperado: Alvín, un niño salmantino de tan solo 9 años que había madrugado para conseguir un sitio en primera fila y ver de cerca a la científica francesa que tanto admira. El pequeño, que sigue cada conferencia y descubrimiento de la Premio Nobel de Química 2020, logró captar la atención de Charpentier cuando esta lo vio esperándola con una sonrisa nerviosa. «Es increíble encontrar tanta pasión por la ciencia en alguien tan joven», comentó la investigadora, quien espera que las nuevas generaciones experimenten el mismo despertar por la ciencia que la cautivó a ella.

Charpentier, reconocida mundialmente por sus trabajos en edición genética CRISPR-Cas9, dedicó unos minutos antes del seminario de investigadores para conversar con Alvín, quien le preguntó sobre sus experimentos y le confesó su sueño de «poder dedicarse a la ciencia». El momento se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la jornada académica previa a la investidura como doctora honoris causa, demostrando cómo la ciencia puede inspirar vocaciones desde la infancia y tender puentes entre generaciones de investigadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal
  3. 3 Inédita procesión de Santa Teresa: se tiene que refugiar en los soportales de la Plaza Mayor por la lluvia
  4. 4 «Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»
  5. 5 Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen
  6. 6 La diadema de diamantes y perlas robada en el Louvre, en el Palacio de Monterrey
  7. 7 Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya
  8. 8 Un conductor a juicio por atropellar a un anciano cuyos herederos reclaman la indemnización
  9. 9 Tres detenidos, dos de ellos en Pizarrales y otro en Santa Marta, en la macrooperación contra el tráfico de droga
  10. 10 Castilla y León suspende también ferias y mercados de ganado por la dermatosis

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Premio Nobel de Química encuentra a su fan más joven: Alvín, de 9 años, esperaba en primera fila

La Premio Nobel de Química encuentra a su fan más joven: Alvín, de 9 años, esperaba en primera fila