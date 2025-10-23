Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen del encendido del alumbrado navideño del año pasado. ARCHIVO

Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca

Este lunes, los operarios del Ayuntamiento empezaron a colocar los primeros alumbrados en calles como la Gran Vía o el Paseo de la Estación

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:45

Comenta

En Salamanca, ya 'huele' a Navidad. Después de que, el pasado lunes, 20 de octubre, los operarios del Ayuntamiento empezaran a instalar el alumbrado por las calles, el Ayuntamiento ha anunciado, a través de sus redes sociales, la fecha definitiva en la que las luces se encendferán en la capital.

Será el jueves, 27 de noviembre, cuando la principal decoración navideña alumbrará todavía más las calles de la ciudad. Se trata de la vez en la que más pronto se encenderán las luces en la capital en los últimos años, teniendo en cuenta que, el año pasado, se llevó a cabo el 29 de noviembre; en el año 2023, fue el 5 de diciembre y, en el año 2022, la fecha elegida fue el 1 de diciembre.

De esta forma, la ciudad ya ha activado el protocolo navideño, habiéndose abierto, además, el proceso de contratación del Mercadillo Navideño que, en los últimos años, se ha venido celebrando en la Plaza de Anaya. También se ha iniciado el expediente para contratar la Cabalgata de Reyes, que contará con ocho carrozas (seis grandes, incluida una con forma de estrella, y dos medianas). El desfile será el 5 de enero, a las 19:00 horas, contará con un presupuesto de 60.000 euros y, de ellos, casi 20.000 se destinarán a caramelos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal
  3. 3 Tres detenidos, dos de ellos en Pizarrales y otro en Santa Marta, en la macrooperación contra el tráfico de droga
  4. 4 Inédita procesión de Santa Teresa: se tiene que refugiar en los soportales de la Plaza Mayor por la lluvia
  5. 5 «Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»
  6. 6 Amplio despliegue policial contra el tráfico de drogas en Santa Marta de Tormes, Pizarrales y Buenos Aires
  7. 7 La diadema de diamantes y perlas robada en el Louvre, en el Palacio de Monterrey
  8. 8 Castilla y León suspende también ferias y mercados de ganado por la dermatosis
  9. 9 Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen
  10. 10 Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca

Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca