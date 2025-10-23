Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca Este lunes, los operarios del Ayuntamiento empezaron a colocar los primeros alumbrados en calles como la Gran Vía o el Paseo de la Estación

En Salamanca, ya 'huele' a Navidad. Después de que, el pasado lunes, 20 de octubre, los operarios del Ayuntamiento empezaran a instalar el alumbrado por las calles, el Ayuntamiento ha anunciado, a través de sus redes sociales, la fecha definitiva en la que las luces se encendferán en la capital.

Será el jueves, 27 de noviembre, cuando la principal decoración navideña alumbrará todavía más las calles de la ciudad. Se trata de la vez en la que más pronto se encenderán las luces en la capital en los últimos años, teniendo en cuenta que, el año pasado, se llevó a cabo el 29 de noviembre; en el año 2023, fue el 5 de diciembre y, en el año 2022, la fecha elegida fue el 1 de diciembre.

De esta forma, la ciudad ya ha activado el protocolo navideño, habiéndose abierto, además, el proceso de contratación del Mercadillo Navideño que, en los últimos años, se ha venido celebrando en la Plaza de Anaya. También se ha iniciado el expediente para contratar la Cabalgata de Reyes, que contará con ocho carrozas (seis grandes, incluida una con forma de estrella, y dos medianas). El desfile será el 5 de enero, a las 19:00 horas, contará con un presupuesto de 60.000 euros y, de ellos, casi 20.000 se destinarán a caramelos.