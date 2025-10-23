Salamanca registra récord de viajeros en el mes de septiembre 73.627 viajeros visitaron la ciudad en septiembre, coincidiendo con las ferias y el buen tiempo

Clara Delgado Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025

Septiembre es uno de los meses con más movimientos turísticos en Salamanca, ya que no solo es un mes en el que hay personas que aún disfrutan de sus días de vacaciones y del buen tiempo, sino que también coincide con la celebración de las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Vega. Concretamente, el pasado mes de septiembre en la provincia se registraron 106.443 viajeros, una cifra récord en del mes de septiembre en la provincia. Según los datos publicados este jueves en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), los viajeros que visitaron la provincia en el pasado mes fueron 106.443, un 6,7 % más que en el mismo periodo del pasado año 2024. El dato más similar en cuanto a viajeros en el mes de septiembre fue el del año 2018, cuando se registraron 106.420.

Las pernoctaciones también han aumentado durante ese mes, aunque sin llegar a cifras récord. Concretamente durante este mes, la provincia registró 181.919, lo que supone un 4,3 % más que lo que se vio en septiembre del año 2024. Mejores datos se registraron en la provincia en el mes de septiembre de l año 2023, con 187.811 pernoctaciones en la provincia salmantina.

Por su parte, la capital también registró buenos datos durante el pasado mes. 73.627 viajeros visitaron la ciudad en septiembre, coincidiendo con las ferias y con el buen tiempo, la mayoría de ellos residentes en España. 68.670 viajeros fueron los que visitaron la capital en septiembre del 2024, lo que supone una diferencia del 7,2 % entre ambos datos.

La cifra de viajeros de septiembre de 2025 es récord en el histórico de la ciudad, al igual que el número de visitantes internacionales.

Mejores datos registraron las pernoctaciones en la capital salmantina, donde 118.964 visitantes pernoctaron en la capital, lo que supone un 5,36% más que en septiembre de 2024. Las pernoctaciones nacionales ascienden un 6,23 % situándose en 73.619 y las de los internacionales ascienden un 3,98 %, quedándose en 45.345.

De nuevo septiembre se sitúa también como récord en pernoctaciones de viajeros internacionales, mientras en pernoctaciones globales y nacionales es el segundo mes en el histórico únicamente por detrás del récord marcado por 2023.

El grado de ocupación en la provincia fue de 54,01 % y de 67,2 % durante el fin de semana, mientras que en la capital durante septiembre, fue del 64,96% (subiendo al 77,01% los fines de semana). Estas cifras convierten a septiembre en el segundo mes del año en cuanto a ocupación, solo por detrás de agosto.

Según los datos del INE, la estancia media de los visitantes en la provincia salmantina está por debajo de los dos días, situándose en 1,71. Por su parte, en la capital la estancia media de los viajeros durante septiembre se sitúa en 1,62 días frente a los 1,64 de 2024. La estancia de los viajeros españoles está en los 1,68, mientras que los viajeros internacionales se quedaron menos tiempo, 1,53.

