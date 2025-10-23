Santa Marta de Tormes recupera su pasado con un nuevo espacio expositivo que recrea un convento del siglo XII y un huerto medieval El proyecto ha sido posible gracias al trabajo de los doce alumnos del programa de Formación y Empleo (AFE) 'Recreatio'

La historia y la tradición medieval cobran vida en Santa Marta de Tormes con la inauguración de 'Ora et labora, nuestra historia', un nuevo espacio expositivo que recrea la vida cotidiana de un antiguo convento benedictino y un huerto de inspiración medieval. Ubicado en la zona de La Fontana, el proyecto combina divulgación histórica, arte y tecnología para ofrecer una experiencia inmersiva que conecta el presente con los orígenes de la localidad.

La iniciativa ha sido posible gracias al trabajo de los doce alumnos del programa de Formación y Empleo (AFE) 'Recreatio', centrado en los ámbitos del turismo y la horticultura. La actuación ha supuesto una inversión total de 300.000 euros, de los cuales la Junta de Castilla y León ha aportado 250.000 y el Ayuntamiento de Santa Marta los 50.000 restantes.

El origen del proyecto comienza con una investigación realizada en un programa formativo anterior, donde descubrieron un documento de 1194 en el que el rey Alfonso IX de León cedía el 'Vado de Salamanca', en la Serna de Santa Marta, a una comunidad de monjas benedictinas conocidas como Las Carbajalas, con sede en León. A raíz de ese hallazgo, el Consistorio decidió rendir homenaje a esa comunidad y recrear los espacios que formaban parte de su vida diaria.

«El hallazgo de este documento nos hizo descubrir que Santa Marta tenía historia. Siempre se ha considerado un municipio moderno, pero tiene un pasado que merecía ser recuperado», ha explicado el alcalde, David Mingo, durante la presentación. «Nos pareció un buen motivo para recrear los usos tradicionales y costumbres de aquellas monjas: sus estancias, su capilla, su ofertorio y también su huerto, donde cultivaban los alimentos que formaban parte de su sustento diario», ha añadido.

En este sentido, el edificio, que en su día albergó la oficina de ventas de la urbanización La Fontana, se ha transformado en un recorrido por la vida conventual a través de diferentes estancias. Así, la exposición consta de una sala central donde se muestra una réplica del documento de donación original, junto con paneles y mapas que explican el recorrido realizado por estas Dueñas del priorato de Santa María de la Serna, desde su llegada hasta la escisión del convento matriz.

El resto de salas recorren aspectos de la vida conventual y su relación con las Dueñas de Santa Marta, donde se representan, desde un punto de vista minimalista, una sala capitular con confesionario, un atril, un coro y un escritorio; una celda o habitación con camastro y reclinatorio; una cocina con chimenea y botica; y un refectorio o comedor con mesa y banco corrido para talleres. Además, se han apoyado en recursos tecnológicos como imágenes y música creadas mediante inteligencia artificial.

En el exterior, el artista local Rober Bece ha plasmado en un gran mural una escena inspirada en el antiguo monasterio. «Representa un claustro de la época, unos viñedos y una monjas en el huerto», ha señalado el artista. «Lo más difícil ha sido plasmar la idea inicial que me propusieron, sobre todo, los arcos del claustro», ha matizado.

El proyecto se amplía con un huerto medieval que reproduce las técnicas y cultivos de la época, en una parcela de más de 1.600 metros cuadrados. En él se pueden encontrar una veintena de especies entre hortalizas y hierbas aromáticas, distribuidas en pequeñas parcelas separadas por paja, siguiendo el modelo de cultivo benedictino. «Este huerto representa el modo de vida de las monjas, que trabajaban la tierra para autoabastecerse. Es una parte esencial del conjunto y nos ayuda a entender cómo se organizaba la vida en los conventos medievales», ha señalado Mingo.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, ha subrayado la doble función de la acción formativa. «Cumple con el objetivo de capacitar a personas desempleadas en sectores con alta demanda de personal, como el turismo y la jardinería, y al mismo tiempo contribuye a recuperar un capítulo de la historia de Santa Marta que muchos desconocían», ha afirmado. Por otro lado, Ruiz ha recordado que en 2025 la Junta impulsa en la provincia un total de 35 acciones formativas para 327 personas, con una inversión de 7,5 millones de euros.

Asimismo, el Ayuntamiento trabaja para consolidar el espacio como permanente. De este modo, establecerán un sistema de visitas programadas, mediante cita previa, y solicitarán nuevas subvenciones para garantizar la atención al público. En cuanto al huerto, su continuidad dependerá de su mantenimiento. «Intentaremos conservarlo lo máximo posible», ha adelantado Mingo, quien ha planteado la posibilidad de ofrecer sus productos a los usuarios de los huertos urbanos cercanos.