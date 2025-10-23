Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de archivo de varios integrantes del servicio de Cardiologia.

El Hospital obtiene seis certificados 'Sacyl Excelente' y ahora quiere otros seis

Cardiología de Salamanca recibe la distinción con el máximo nivel

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:45

El Complejo Asistencial de Salamanca quiere duplicar el número de servicios hospitalarios que actualmente ya han sido reconocidos con el distintivo 'Sacyl Excelente': un sistema de medición de calidad impulsado por la propia Gerencia Regional de Salud y que distingue a los departamentos más punteros de la sanidad de Castilla y León.

En la última convocatoria -resuelta esta semana- el Hospital de Salamanca ha sido el más destacado de la Comunidad con un total de seis reconocimientos. El modelo Sacyl Excelente establece tres niveles progresivos —inicial, avanzado y excelente— que reconocen a las unidades asistenciales que destacan por su gestión, atención y resultados en salud. En esta edición, solo dos servicios hospitalarios de toda la comunidad han alcanzado el nivel máximo: Cardiología del Hospital de Salamanca y Anestesia y Reanimación del Clínico de Valladolid.

Además del distintivo a Cardiología, el Hospital de Salamanca ha logrado otros cinco reconocimientos: el Servicio de Urgencias, con nivel avanzado, y los de Cirugía Torácica, Hematología, Neurocirugía y Pediatría, con nivel inicial. En conjunto, el complejo salmantino es el centro con mayor número de servicios distinguidos de toda Castilla y León, un reflejo del compromiso institucional con la calidad.

Este sistema no exige ir escalando nivel a nivel con el paso de las convocatorias, sino que los propios servicios, tras realizar una autoevaluación, deciden a qué tipo de nivel quieren presentarse. Cardiología ha considerado que sus estándares de calidad eran los máximos y, los auditores así lo han confirmado.

Desde el Hospital de Salamanca se confirma que en la próxima convocatoria habrá otros seis servicios que van a solicitar ser auditados para obtener este reconocimiento y por ese motivo ya están en fase de implementación de mejoras.

Respecto al resto de hospitales de la Comunidad, el Clínico de Valladolid tiene dos reconocimientos, al igual que el Hospital de Burgos, Río Hortega y Soria. Con uno figuran León, Ávila y Palencia.

