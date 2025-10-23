Béjar entrega el informe sobre Aurora Calvo al Vaticano para avanzar en su beatificación Guillermo Gómez, responsable de la causa en la Diócesis, se reúne en Roma con el postulador. Espera autorización a principios de año para exhumar el cuerpo y venerarlo en San Juan

El sacerdote diocesano Guillermo Gómez Ciurana ha viajado hasta Roma para entregar en el Vaticano la documentación y el libro sobre la venerable bejarana Aurora Calvo para avanzar en el proceso de beatificación. Acudió al Vaticano como vicepostulador nombrado por el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns. Allí, Guillermo Gómez se reunió con el postulador de la causa, Nicola Gori, es decir, el religioso que se ocupará de guiar la beatificación.

«Me recibió en el Dicasterio de los Santos. Le vi muy amable y contento de que se actualizará la causa en la diócesis. Conversamos largamente y le entregué los documentos y el último libro. Los recibió con afecto» ha explicado Guillermo Gómez.

La documentación permanecerá en el Vaticano mientras se produce el milagro ya que el proceso de beatificación está sujeto a tres fases. La primera es el nombramiento como sierva del Señor, con el que ya cuenta Aurora Calvo; el segundo paso es el nombramiento como beata si se cumple ese milagro y finalizaría con un tercer paso como es el de santa, si se producen más milagros.

A mayores, Guillermo Gómez habló con el postulador sobre la exhumación de los restos mortales de Aurora Calvo para ser trasladados a la iglesia de San Juan para ser venerada por los fieles como feligresa de ese templo. «Comentó que hemos de insistir en lo húmedo del lugar en el cementerio de San Miguel y enviar un proyecto de lo que se hará en la tumba de la iglesia», ha explicado.

Para ello, espera recibir permiso en unos 15 días para, después, gestionar la presencia de un notario procedente desde Roma para que levante acta del proceso y para la realización de fotografías.

«Seguramente a primeros de año podremos ejecutarlo si bien es necesario hacer varias cosas antes como nombrar un tribunal, el forense y los notarios» ha asegurado para añadir: «ya tenemos la urna que es un baúl propiedad de Aurora donde ella guardaba las cartas y su diario, que han restaurado Paulino Berrocal y Ramoni Álvarez junto con una fábrica de los hermanos Muñoz y otra empresa bejarana, y hemos ennoblecido para sus reliquias óseas».

A mayores de esos profesionales, en el proceso de exhumación también deberá estar presente el alcalde de turno, en este caso Antonio Cámara, en el momento de abrir la tumba y extraer los restos mortales de la joven porque Aurora Calvo carece de familiares.

De cara al próximo 22 de noviembre, la comisión probeatificación celebrará el 92 aniversario del fallecimiento de la venerable con un acto especial en el cementerio de San Miguel para lograr esa causa. «Lo más importante es promocionar a Aurora y que consigamos un milagro grande. Pero no se puede hacer un milagro si no se la conoce y no se acude a ella en oración, hemos de promocionar su causa con entusiasmo y fe», ha concluido Guillermo Gómez que prepara ya el tercer libro sobre Aurora Calvo.

¿Quién fue Aurora Calvo?

Aurora Calvo Hernández-Agero nació en Béjar el 9 de diciembre de 1901 en el seno de una familia cristiana. Materializó en su Primera Comunión su unión a Jesucristo y cumplió esa misión a lo largo de toda su vida. Se sacrificó en favor de sus hermanos y se ocupó del cuidado de su madre y sacrificó su profundo sentimiento religioso. La marcha de un hermano de Aurora a Puerto Rico extendió allí la devoción por ella y en otros lugares como Cuba, Argentina y Estados Unidos. En Puerto Rico, se impulsó el proceso y se creó el comité probeatificación. La muerte le llegó con tan sólo 32 años.

Ofrenda floral en su tumba

La beata bejarana falleció el 22 de noviembre de 1933. Desde entonces, el cementerio de San Miguel en Béjar acoge en ese día una ofrenda floral en su tumba y una misa en la iglesia de San Juan, de la que era feligresa. Un grupo de fieles promueve desde entonces su beatificación.

Venerable desde el año 2022

El proceso para su beatificación comenzó en 1985 y tras años sin avances, en 2020, se nombró a un postulador para impulsar la causa. Además, el Vaticano anunció el 10 de abril de 2022 que había aprobado el nombramiento como «venerable» para la beata bejarana junto con el obispo español Martín Fulgencio Elorza. De ese modo, el Papa Francisco quiso dar un paso más en el proceso hacia su beatificación.

Otros beatos de Béjar

Si el Vaticano autoriza la beatificación de Aurora Calvo, se uniría a la Madre Matilde Téllez y al beato Nicolás de la Torre Merino, de la parroquia de El Salvador.