Amplio despliegue policial contra el tráfico de drogas en Santa Marta de Tormes, Pizarrales y Buenos Aires

Participan agentes de los GEO en un operativo cuyos motivos aún se desconocen

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:41

Un importante despliegue policial contra el tráfico de drogas ha sorprendido desde primera hora de la mañana de este jueves a los vecinos de la localidad de Santa Marta de Tormes y de los barrios de Pizarrales y Buenos Aires.

Numerosas unidades de la Policía Nacional, algunas de ellas con agentes encapuchados y fuertemente armados, además de la unidad canina para la detección de sustancias estupefacientes, han intervenido en varios puntos del municipio, especialmente en la zona comprendida entre la calle Las Vegas y la calle Norte de Santa Marta.

Según testigos, los agentes han accedido a varios inmuebles y han desplegado un operativo con furgones, cascos, escudos y armas largas, generando gran expectación entre los residentes. Asimismo, efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) han participado en una entrada y registro en el barrio de Buenos Aires—en la plaza de Extremadura—.

Por el momento, no han trascendido los motivos concretos de la intervención, ni si se han producido detenciones o incautaciones de material. Se trata de una operación en curso y la investigación permanece abierta.

El amplio dispositivo ha llamado la atención de numerosos vecinos, que han seguido las actuaciones desde la distancia mientras las calles permanecían con un notable despliegue de seguridad.

