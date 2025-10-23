Un herido tras una aparatosa colisión en la rotonda del Helmántico El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este jueves

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido después de sufrir un accidente de tráfico en Villares de la Reina. El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana, concretamente a las 09:08 horas.

La colisión entre dos vehículos se ha producido en la carretera N-630, km. 336, en la rotonda del estadio Helmántico.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Sacyl para atender al herido que sufrió varias contusiones.