Un herido tras una aparatosa colisión en la rotonda del Helmántico

El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este jueves

La Gaceta

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:50

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido después de sufrir un accidente de tráfico en Villares de la Reina. El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana, concretamente a las 09:08 horas.

La colisión entre dos vehículos se ha producido en la carretera N-630, km. 336, en la rotonda del estadio Helmántico.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Sacyl para atender al herido que sufrió varias contusiones.

