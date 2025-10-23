Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pranav, durante la inauguración del Festival. MIGUEL OBES
AJEDREZ

El indio Pranav sigue liderando el Magistral tras la segunda jornada de competición

En la cuarta ronda de las 10 que tiene el torneo, Ponomariov ha derrotado a Sara Khadem en la lucha por la segunda plaza

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:08

Comenta

El Torneo Magistral del VIII Festival 'Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno' llegó este jueves a su ecuador -en cuanto a días, que no en cuanto a las rondas de competición-, después de que el Centro Internacional del Español acogiera el cuarto turno de partidas. Sigue siendo líder el indio Pranav Venkatesh, ya que derrotó a la búlgara Nadya Toncheva para colocarse con 3,5 puntos de los 4 posibles.

El duelo más atractivo de la jornada era el que enfrentaba a los dos perseguidores de Pranav: el ucraniano Ruslan Ponomariov contra la española Sara Khadem. El vigente campeón del Magistral se hizo con la victoria jugando con blancas y se ha colocado segundo en la clasificación en solitario con 3 puntos, mientras que la jugadora, iraní de nacimiento, se queda con los 2 que ya había logrado el miércoles.

En el tercer y último enfrentamiento, Julio Granda estrenó su casillero al imponerse a Sabrina Vega y ambos se quedan con 1 punto después de disputadas 4 de las 10 rondas programadas.

Este viernes, a partir de las 16:00 horas, tendrán lugar el 5º, 6º y 7º turnos, que dejarán la clasificación del Magistral muy definida de cara a la jornada final. Pranav intentará mantener su dominio midiéndose a Julio Granda, Sara Khadem y Sabrina Vega.

