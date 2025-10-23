El indio Pranav sigue liderando el Magistral tras la segunda jornada de competición

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025, 14:08 Comenta Compartir

El Torneo Magistral del VIII Festival 'Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno' llegó este jueves a su ecuador -en cuanto a días, que no en cuanto a las rondas de competición-, después de que el Centro Internacional del Español acogiera el cuarto turno de partidas. Sigue siendo líder el indio Pranav Venkatesh, ya que derrotó a la búlgara Nadya Toncheva para colocarse con 3,5 puntos de los 4 posibles.

El duelo más atractivo de la jornada era el que enfrentaba a los dos perseguidores de Pranav: el ucraniano Ruslan Ponomariov contra la española Sara Khadem. El vigente campeón del Magistral se hizo con la victoria jugando con blancas y se ha colocado segundo en la clasificación en solitario con 3 puntos, mientras que la jugadora, iraní de nacimiento, se queda con los 2 que ya había logrado el miércoles.

En el tercer y último enfrentamiento, Julio Granda estrenó su casillero al imponerse a Sabrina Vega y ambos se quedan con 1 punto después de disputadas 4 de las 10 rondas programadas.

Este viernes, a partir de las 16:00 horas, tendrán lugar el 5º, 6º y 7º turnos, que dejarán la clasificación del Magistral muy definida de cara a la jornada final. Pranav intentará mantener su dominio midiéndose a Julio Granda, Sara Khadem y Sabrina Vega.

