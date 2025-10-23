Charpentier, Premio Nobel de Química, antes de recibir el honoris: «Europa ya está recortando en investigación básica. No debemos seguir la dirección de EEUU» La científica que recibirá este viernes el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca mantuvo un encuentro con estudiantes e investigadores salmantinos

Ángel Benito Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025, 13:26 Comenta Compartir

La científica francesa galardonada con el Premio Nobel de Química recibirá este viernes el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca, en un acto académico que pondrá el broche a una intensa visita marcada por su defensa del conocimiento, la ética y la inspiración a las futuras generaciones de investigadores.

Durante el encuentro previo con estudiantes y profesores salmantinos, la investigadora ha expresado su emoción por el reconocimiento de una institución «que ha formado el pensamiento intelectual de Europa». «Es un gran honor ser reconocida por una universidad que es una de las más antiguas del continente y donde se forjó un núcleo de pensamiento independiente hace siglos», ha destacado.

La científica, pionera en el desarrollo de la tecnología CRISPR, herramienta capaz de editar el ADN y modificar genes con una precisión sin precedentes, ha recordado que esta innovación «ha transformado la ciencia, la medicina y la agricultura», aunque ha subrayado la importancia de mantener «límites éticos claros».

«Modificar la línea germinal humana está prohibido y solo se ha intentado una vez en China; el responsable fue encarcelado. Toda tecnología tiene un riesgo, pero CRISPR se ha usado de manera responsable y con buenos resultados», afirmó.

Preguntada por los desafíos que enfrenta la investigación, ha insistido en que el reto sigue siendo el mismo: «Aplicar estas herramientas al bienestar humano, a la agricultura y a la biotecnología. La diferencia es que ahora todo ocurre mucho más rápido». También llamó a atraer talento joven que vea la ciencia «como un desafío personal» y trabaje «con la misma pasión con la que lo hicimos nosotros cuando éramos jóvenes».

Sobre la situación actual en algunos países, ha alertado de la pérdida de confianza en la ciencia. «Es muy peligroso lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Muchos científicos buscan marcharse, y debemos evitar que Europa siga esa dirección», ha advertido. También ha recordado que "ya en Europa se están produciendo recortes en la investigación básica" y no debe verse como algo lejano.

La Universidad de Salamanca investirá como doctora honoris causa a la Premio Nobel de Química 2020, Emmanuelle Charpentier, durante la solemne ceremonia que se desarrollará conforme al antiguo ceremonial en latín este viernes, 24 de octubre, a las 12 horas en el Paraninfo de las Escuelas Mayores.

El Claustro de Doctores aprobó el pasado 20 de enero, por 263 votos a favor y solo dos en contra, el doctorado honoris causa a Charpentier, una vez que la candidatura presentada por el CIC fuera respaldada por en la sesión del Consejo de Gobierno de noviembre de 2024.

La propuesta fue defendida por el profesor Alberto Martín Pendás, quien ha resaltado la transformación que ha experimentado la ciencia básica y aplicada gracias a las contribuciones pioneras de la microbióloga y bioquímica francesa en el desarrollo y perfeccionamiento de la técnica de edición genética CRISPR-Cas9. Esta «herramienta revolucionaria» ha abierto, a juicio del investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer, «innumerables posibilidades en el ámbito de la biomedicina, y, de manera particular, en la investigación oncológica».

Pendás explicó que CRISPR-Cas9 permite editar genes «de manera precisa y eficiente, «o que representa un avance sin precedentes en la capacidad investigadora en el amplio campo de las ciencias Biológicas».

«Dicha tecnología, fruto del ingenio y la perseverancia de Charpentier, ofrece un método de edición genómica tan poderoso que ha revolucionado los modelos experimentales y terapéuticos en la investigación no solo biomédica sino también en el campo de la genética molecular de cualquier especie, lo que ha derivado en importantes aplicaciones tanto en la biología básica como en la agronomía, la producción animal y la biotecnología», subrayó Pendás, que será su padrino en la ceremonia de investidura.

La tecnología CRISPR-Cas9, codesarrollada por Charpentier, ha revolucionado la ingeniería genética al proporcionar un método simple, eficiente, sencillo y asequible para editar cualquier molecular de ADN. Esta herramienta ha encontrado aplicaciones en campos tan diversos como la medicina, la agricultura, la mejora animal o la biotecnología. También ha abierto nuevas posibilidades en la investigación biomédica y el desarrollo de terapias génicas. Además, tiene el potencial de corregir trastornos genéticos, desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y crear modelos animales para enfermedades humanas no solo de animales modelos sino prácticamente de cualquier ser vivo.