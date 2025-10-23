Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrenamiento de Salamanca UDS este jueves en Las Pistas. LAYA

El filial del Salamanca UDS también jugará en Las Pistas 20 horas antes

El club ha pedido al Ayuntamiento de Salamanca la 'excepción', porque tendría que ser en el Tori

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:46

El primer equipo no será el único del Salamanca UDS que dispute su partido del fin de semana en Las Pistas, ya que también lo hará su filial de la Primera Regional de Aficionados. En su caso, el sábado a las 17:00 horas frente a la Ponferradina B.

El club y el Ayuntamiento de Salamanca tenían estipulado que cuando el primer equipo tuviera que utilizar Las Pistas, como vuelve a ocurrir en esta ocasión, el B lo haría en el Tori.

Sin embargo, el Salamanca UDS ha pedido a la concejalía de Deportes una excepción para esta jornada, debido a que el campo de hierba artificial no estaría disponible este sábado hasta las 19:00 horas, un horario tardío para que el equipo rival efectuara después el viaje de vuelta hasta Ponferrada.

Por lo tanto, 20 horas antes de que el Salamanca UDS se enfrente a la Gimnástica Segoviana el domingo a las 12:00, su filial comenzará el partido de Regional de Aficionados, teniendo en cuenta de que en la madrugada del sábado al domingo habrá cambio de hora.

Habrá que ver cómo está el césped de Las Pistas el domingo por la mañana con un encuentro el día antes y que además para el sábado hay previsión de lluvias, y por ejemplo este jueves durante el entrenamiento del primer equipo ya había algunos charcos.

