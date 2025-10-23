Tres detenidos, dos de ellos en Buenos Aires y otro en Santa Marta, en la macrooperación contra el tráfico de droga La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan más registros y detenidos

Al menos tres detenidos, dos en el barrio de Pizarrales y otro en la localidad de Santa Marta de Tormes en la macrooperación contra el tráfico de drogas que desde primera hora de este mañana ha sorprendido a los vecinos de la localidad santamartina y de los barrios de Pizarrales y Buenos Aires.

Numerosas unidades de la Policía Nacional, algunas de ellas con agentes encapuchados y fuertemente armados, además de la unidad canina para la detección de sustancias estupefacientes, han intervenido en varios puntos del municipio, especialmente en la zona comprendida entre la calle Las Vegas y la calle Norte de Santa Marta.

Según ha podido saber LA GACETA, los agentes han accedido a varios inmuebles en la plaza de Extremadura en Buenos Aires y en la calle Ruiz Zorilla en Pizarrales, y han desplegado un operativo con furgones, cascos, escudos y armas largas, generando gran expectación entre los residentes.

Se trata de una operación en curso y la investigación permanece abierta.