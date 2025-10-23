Miedo por el mal estado de las torres: «Desde dentro, ya se ve la calle» A través de las grietas del campanario de la iglesia de San Miguel, se puede ver la vía pública. Los tres templos se restaurarán a través del convenio entre la Diócesis y la Diputación

«A ver cuándo arreglan la torre de la iglesia» es uno de los comentarios compartidos en los corrillos de Palaciosrubios, Zorita de la Frontera y Villaflores. Estas tres localidades comparten la preocupación por el mal estado de sus templos, consecuencia del paso del tiempo y de la falta de mejoras de conservación.

Los tres templos presentan bastantes daños, como agujeros, ladrillos sueltos, deshechos o piezas desprendidas. También se pueden observar grietas de gran tamaño y la ausencia de algunas de las piezas originales de estas construcciones.

En Palaciosrubios, temen que la torre pueda caerse, ya que en varias ocasiones se han desprendido ladrillos y otras piezas desde lo alto del campanario. Los vecinos intentan esquivar la iglesia o pasar lo más lejos posible.

En Villaflores, también hay quejas por el estado de abandono del templo. «Vinieron hace poco dos personas de la Diócesis y dijeron que hay que arreglarlo. Lo primero que harán será montar un andamio y, después, intervendrán en la torre; desde dentro del campanario ya se ve la calle», detalla Francisco José Sánchez, alcalde de Zorita de la Frontera.

La alcaldesa de Palaciosrubios, Susana Sánchez, informa que todavía no saben «nada». «Como las cosas de palacio van despacio, muy despacio, es lo que hay», bromea la regidora beleguina.

Un vecino de Palaciosrubios apunta a la iglesia parroquial de San Andrés.

Tres mujeres señalan a lo alto de la torre de la iglesia de San Miguel Arcángel, de Zorita de la Frontera, donde se ve la cúpula de hormigón que quieren retirar en las labores de restauración.

El lado positivo es que, desde el mes de junio, se sabe que las tres iglesias cuentan con partida presupuestaria dentro del convenio entre la Diputación de Salamanca y la Diócesis de Salamanca para restaurar templos católicos.

Las torres de las iglesias de Palaciosrubios, Zorita de la Frontera y Villaflores, que se encuentran en bastante mal estado y cuya intervención ha sido muy demandada por ayuntamientos y vecinos, tienen fondos reservados para las obras: 245.000 euros para la torre de la iglesia de San Andrés, de Palaciosrubios; 120.000 euros para la iglesia de San Martín, de Villaflores; y 100.000 euros para la torre de la iglesia de San Miguel Arcángel, de Zorita de la Frontera.

En estos tres pueblos se sigue mirando a sus edificios más altos con preocupación, con la certeza de que serán restaurados, pero sin saber ni cómo ni cuándo.

El párroco de Villaflores, Anastasio Fariza, asegura que, según el delegado de obras diocesano, «ya se han licitado o están licitándose las obras». Por su parte, el párroco de Palaciosrubios y Zorita de la Frontera, Wilton Araujo, sabe que están «en proceso de adjudicación», aunque desde la Diócesis de Salamanca se asegura que se informará «más adelante».

Años pidiendo el arreglo

En Palaciosrubios, llevan años solicitando el arreglo de la torre de su iglesia. Entre las personas que más han alzado su voz a favor de las necesarias tareas de restauración se encuentran el vecino José Carlos García González, entonces miembro del consejo pastoral, y el exalcalde Félix Cáceres Sánchez, recientemente fallecido, quien se encargó de enviar cartas en más de una ocasión a las administraciones y a la Diócesis de Salamanca. Ambos temían perder uno de los símbolos de la localidad, que además forma parte del skyline de Palaciosrubios. La actual alcaldesa, Susana Sánchez, también solicitó la intervención en el templo y pudo dar la buena noticia de que, por fin, será restaurado.

«Es ridículo que quiten la corona cónica de la torre de Zorita de la Frontera»

En la iglesia de San Miguel Arcángel de Zorita de la Frontera, tan solo se intervendrá en la torre, y los fieles fueron consultados hace tiempo por el párroco sobre si querían que se retirara la corona cónica de hormigón construida sobre ella. Algunos vecinos se han manifestado en contra. «Ya forma parte de la imagen que conocemos de la torre», defienden algunos. Prefieren que los 100.000 euros destinados a este templo se empleen en reparar los daños que el paso del tiempo ha causado en la construcción. «Es ridículo que quiten la corona cónica de la torre de nuestra iglesia, cuando el presupuesto no va a alcanzar para arreglar todos los desperfectos del templo», declara una feligresa.