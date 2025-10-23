«Me sentía culpable de todo lo que estaba pasando, tuve que pedir ayuda»

Jaime García Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025, 11:36 Comenta Compartir

Unai Marino arribó en Salamanca para cumplir la difícil tarea de defender la portería de Unionistas. Una aventura que debido a los resultados cosechados en la competición doméstica no empezó como esperaba el guardameta vizcaíno. Todo comenzó en aquel partido ante el Osasuna Promesas, una cita que se saldó con derrota salmantina «por un fallo mío». Aquel error fue la primera piedra en una mochila llena de presión que sólo creció en los siguientes partidos.

«Con la mala dinámica del equipo, me sentía culpable de todo lo que estaba pasando», y es que Unionistas enlazó tres primeros partidos encajando y, por consiguiente, saliendo derrotado. Sin embargo, la confianza con la que llegó Mario Simón al vestuario charro otorgó nuevos aires al equipo, y también a Unai Marino, quién firmó en Tenerife «mi partido más completo» y cumple dos últimos partidos con el candado en su portería.

Lo primero, tras la hazaña en Tenerife, ¿cómo ha sido el regreso?

—Pues todo se afronta diferente. La victoria, segunda consecutiva, te da un chute de energía bastante grande. La semana la coges con mucha más alegría, con muchas más ganas de trabajar y pensando en el Lugo.

A nivel personal, en el Heliodoro Rodríguez López firmó su mejor partido desde su llegada.

—Puede ser. Contra el Mérida tampoco tuve tantas intervenciones, pero un portero tiene muchas más cosas que hacer que tan solo parar. Pero sí, en el escenario que era, contra el líder, sí puede ser el partido más completo que he hecho hasta el día de hoy.

Ahora, con dos victorias bajo el brazo y dejando su portería a cero en ambos choques. Queda lejos el inicio complicado que tuvo.

—No fue el comienzo que esperaba, y te diría que la adaptación no fue tan rápida como me imaginaba. Al final, con tantos goles encajados, es normal que se mire al portero. Somos los máximos responsables de la portería y cuando las cosas no salen bien o el equipo encaja tanto, pues solemos estar en el punto de mira. Pero, a pesar de los momentos difíciles que he llegado a tener, con la ayuda de todos me siento mucho más cómodo en el terreno del juego y quiero seguir progresando de la mano del equipo.

Dichos momentos difíciles que comenta. ¿Dónde nacen?

—El partido contra el Osasuna Promesas, en el gol del último minuto. Es un fallo mío, donde soy consciente de ello, y con el error me puse muchas más piedras de la que verdaderamente tenía encima. Cumplimos los siguientes tres partidos y con la mala dinámica del equipo, me sentía culpable de todo lo que estaba pasando. Tuve que pedir ayuda porque no es fácil llevar esas situaciones, también se junta que soy una persona muy exigente en el ámbito profesional.

¿Y cómo ganó esa batalla personal?

—Con la ayuda de mi psicóloga, de mi pareja, también con la llegada de Mario, que me transmitió su confianza desde el primer momento y también de Turi, que para mí ha tenido un papel fundamental. Con todos ellos lo estamos sacando adelante. Ahora es momento de seguir dando pasos hacia adelante y en eso estamos.

En el caso del míster, ¿Mario le dio la estabilidad que necesitaba?

—Desde que llegó me ha transmitido una confianza increíble. Los cambios generan siempre mucho ruido externo, y quieras que no un nuevo entrenador en la tercera jornada genera dudas y culpabilidad en todo el mundo. Pero, Mario nos transmitió a todos una confianza plena y eso ha sido vital para que se vea otro equipo sobre el terreno de juego. Saber que él confía plenamente en nosotros, eso al jugador le resta una presión, te da tranquilidad, y se ha visto reflejado en los partidos.

Antes de ya mirar al futuro. Regresemos por un minuto a Tenerife. La afición les brindó algo que no se vive todos los días.

—Fue una locura. El momento del aeropuerto y ver a todos esperando y cantando me impresionó mucho hasta tal punto de ponerme la piel de gallina. Sinceramente, la vivencia que tuvimos se nos quedará grabado a todos para toda la vida. Al fin y al cabo, que una grada cante: Estos son nuestros jugadores, cuando has perdido el partido 0-2 en casa, te dice dos cosas. Uno, cómo es la afición y dos, que pasa en muy pocos sitios, casi ninguno.

Pero, esto no se detiene. Y la alegría vivida ante el líder este fin de semana ya cae en el olvido.

—Somos conscientes y tenemos que ser conscientes de que viene un rival muy duro, que nos va a poner las cosas muy difíciles, tanto o a lo mejor más que el Tenerife. Están arriba en la tabla y vienen en buena dinámica, por lo que tenemos que tener los pies en la tierra y no volvernos locos por el hecho de ganar en Tenerife. Ahora estamos en una buena dinámica defensivamente, hemos dado bastantes pasos adelante, pero hay que seguir puliendo cosas, trabajando bien para ir creciendo.

En su primera sesión de entrenamiento de la semana, pensar que el trabajo no está hecho, ¿es algo en lo que han incidido?

—Lo hablamos conforme terminamos. El hecho de ganar dos partidos consecutivos no te da la salvación y tampoco te convierte en un equipo top de la categoría. Ahora lo importante es no volvernos locos y afrontar el partido de Lugo como hemos afrontado el de Tenerife. Y seguro que, trabajando bien en el día a día, pues estaremos más cerca de ganar.