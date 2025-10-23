La Policía Nacional 'caza' a un hombre que intentó escapar con varios envoltorios de SPEED El detenido, al detectar la presencia policial, trató de evitar a los agentes

La Gaceta Jueves, 23 de octubre 2025, 10:18 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un presunto delito contra la salud pública, interviniéndole dos envoltorios conteniendo sustancia estupefaciente SPEED que llevaba entre sus efectos.

La actuación se llevó a cabo en la tarde del pasado martes día 21 de octubre, por funcionarios policiales que realizaban labores de prevención para dar respuesta al consumo y tráfico minorista de drogas.

Los agentes observaron en el barrio del Arrabal de esta ciudad, un hombre caminando que al observar la presencia policial trató de eludirla, siendo éste interceptado para proceder a su identificación.

Le solicitaron su identificación y posteriormente que les mostrara los efectos que tenía en una riñonera que lleva colgada, encontrando en uno de los bolsillos un envoltorio de plástico de color blanco conteniendo en su interior una sustancia pulverulenta de color blanco, la cual resultó ser SPEED.

También se localizó en uno de los bolsillos de su pantalón, otro envoltorio de plástico de color negro con una sustancia similar a la anterior.

Posteriormente se pudo comprobar que ambos envoltorios contenían sustancia estupefaciente SPEED, alcanzando un peso total de 18,40 gramos que estarían dedicados a la venta en dosis, ya que de la cantidad que llevaba se podrían obtener más de 70 dosis.

Los agentes policiales en vista de los hechos, procedieron a la detención del varón identificado como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, interviniéndose la sustancia estupefaciente localizada.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, el detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, al cual se dio cuenta de los hechos.