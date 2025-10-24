Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 24 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Viernes, 24 de octubre 2025, 20:00
Absuelto por sufrir un brote psicótico el hombre que acuchilló a un padre y su hija en un garaje en la Chinchibarra
La Audiencia exime por enfermedad mental al agresor y ordena su ingreso en un centro psiquiátrico | Ocurrió el 17 de octubre de 2023 en la confluencia de las calles Lazarillo de Tormes y Doctor Blanco Nájera
«Es el momento de hablar de la copla sin miedo: ese malditismo me pone mucho»
En 'Historias de la copla', el cantante Juan Valderrama reivindica con música y monólogos un género que vivió desde la cuna. Este viernes, llega al Liceo
Activo el escudo de la ciudad contra las bandadas invernales de estorninos
Inicio de otoño con menos población por las labores de prevención y el tiempo benévolo. 20 operarios refuerzan la limpieza y otro se suma a las tareas para ahuyentar a la aves. En esta campaña, se aplicarán desde el principio los desodorizadores
El sendero de las piedras mágicas: donde una agradable ruta de otoño se funde con la leyenda
Situado en el entorno del municipio de La Redonda, ofrece un paseo otoñal entre rocas donde crece la tradición oral de tiempos remotos
Ginecólogos y políticos no se ponen de acuerdo sobre la edad límite para la reproducción asistida
Una PNL de leoneses y sorianos pide ampliar este tope de los 42 actuales a los 45 años. Especialistas salmantinos recuerdan las limitaciones y riesgos que existen a esa edad
Lectura, turismo, talleres y exposiciones: estos son los planes gratis para hacer este fin de semana en Salamanca
Una semana más, la capital charra vuelve a ofertar grandes actividades culturales para aprovechar bien el tiempo libre
Crece la guerra en Béjar: el actual equipo de Gobierno no descarta llevar a los tribunales al anterior
Afirma que existe un «número significativo» de facturas reparadas por casi un millón de euros. El PP pide incorporar también las reparaciones firmadas en 2022 y 2023 bajo mandato socialista
«Salamanca está plagada de lugares donde decían que se reunían las brujas»
El escritor e ilustrador Javier Prado Coronel menciona en su libro lugares como Ciudad Rodrigo, El Bodón, Aldearrubia o Villarino
Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana
La AEMET ha activado para el sábado el aviso amarillo por la posibilidad de que se acumulen 40 litros en 12 horas en la provincia
Jorge García no quiere hablar más del Helmántico: «El club sabe que tiene que sacarlo adelante cuanto antes»
El preparador blanquinegro trata de aislarse del ruido, cada vez más grande, por la reapertura del estadio y e insiste en no buscar excusas para lo deportivo: Murua y Dani Hernández, disponibles para este domingo
Reencuentro entre Fer Llorente y el Salamanca UDS: «Nos quedó esa espina»
Cinco temporadas después, el centrocampista segoviano y el club blanquinegro se encuentran en el camino: «En cuanto supe que volvería, fue un partido que señalé en mi calendario»
Castilla y León prohíbe las concentraciones de aves tras el sacrificio de 2 millones por gripe aviar
Aprueba además otras medidas para prevenir la difusión de esta enfermedad, con 7 focos en la comunidad
146.700 ocupados: récord de trabajadores salmantinos en más de dos décadas, según la EPA
El número de parados desciende en 1.500 personas en el tercer trimestre hasta las 12.400 personas
Morille se llena de literatura uruguaya este sábado con presentaciones en la imprenta Ángel de la Torre
La programación está incluida dentro del Festival PAN
Charpentier reivindica invertir en la «estabilidad y la creatividad» de los jóvenes investigadores para acabar con sus problemas de «financiación e inseguridad»
La Premio Nobel de Química es investida 'honoris causa' en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca
«En la vida y en el fútbol si alguien saca pecho, rápido llega otro y te lo mete hacia adentro»
Mario Simón rebaja la euforia y trata de pasar página tras el triunfo en Tenerife: «Fue histórico, pero ahora nos viene un equipo para jugar playoff»
Desarticulada una red de falsificación de certificados para obtener residencia en España con sede en Salamanca
Los agentes han detenido a dos personas acusadas de presentar en las Oficinas de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León certificados falsificados. Su 'modus operandi' consistía en alterar los documentos que emitían las ONG's
Unicaja y la UPSA premiarán proyectos de impacto social e innovación tecnológica de alumnos de centros educativos de Salamanca
Ambas entidades han convocado una nueva edición del certamen Talent Junior, que distingue los mejores proyectos de innovación social, elaborados por alumnos de colegios e institutos de Salamanca
El nuevo camión nodriza que se incorpora al Servicio de Bomberos
Se trata de un vehículo autobomba con capacidad para 7.800 litros
Así fue el último mercado antes de la suspensión
Nadie imaginaba la «tormenta» que vendría, aunque desde Cantabria lanzaron un aviso
Limitados los movimientos de compraventa de bovino por la dermatosis
En Castilla y León deberán ser directos entre explotación de origen y destino. Las medidas adoptadas también por otras comunidades condicionan la comercialización
Salamanca mantiene el circuito de carreras populares referente de España en el curso 25/26: «Somos la envidia»
La decimotercera edición se presenta con 79 pruebas puntuables y dos nuevas incorporaciones: las carreras de Santa Bonifacia en la capital y la de Colmenar del Rey
Un joven herido tras la colisión entre dos coches en Villares de la Reina
El suceso ha tenido lugar este viernes al mediodía
En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas
La tercera arrestada, L.G., mujer del hombre, fue liberada el jueves por la tarde tras declarar en dependencias policiales al estar al cargo de cinco hijos menores
Siega Verde y Atapuerca unen fuerzas para potenciar ambos yacimientos
Santonja: «Siega Verde va a dar un salto adelante de la mano de Atapuerca»
'La vida es juego' y 'Andrés Alonso Polo', protagonistas en el Centro Cultural de Carbajosa de la Sagrada
La presentación literaria se enmarca dentro de la Semana de la Biblioteca