Lectura, turismo, talleres y exposiciones: estos son los planes gratis para hacer este fin de semana en Salamanca

Salamanca ofrece este fin de semana un amplio abanico de actividades culturales gratuitas para disfrutar sin gastar un euro. Desde teatro y cuentacuentos hasta talleres creativos, cine, rutas patrimoniales o exposiciones, la capital se llena de propuestas para todos los gustos y edades. Además, diversos espacios de la capital se 'engalanarán' para celebrar el Día de las Bibliotecas.

En el ámbito teatral, este sábado, día 25, la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite abrirá sus puertas para acoger la representación 'Mi pequeño gran universo', con la compañía Jes Martin's a la cabeza. En ella, se cuenta la historia de Andrés, un niño con TEA que afronta un examen y que promete llenar de empatía el 'patio de butacas' dando a conocer las dificultades con las que se topan día a día las personas que sufren este trastorno. La entrada será libre hasta que se complete el aforo. En este escenario, también se llevará a cabo la representación de 'Una rueda que da vueltas', con Almealera, que invitará a todo aquel que vaya a verla a recordar a los molineros, los pastores y los ganaderos de la comarca de Barco-Piedrahíta-Gredos, en Ávila.

Por último, para 'bajar el telón', la Biblioteca Municipal Torrente Ballester será el escenario, a partir de las 18:30 horas, de 'Rossini en la cocina', a cargo de La Tartana Teatro, también con entrada libre hasta completar aforo. En ella, se realizará una aproximación a la música clásica con motivo del Día Internacional de la Ópera.

Otro de los planes que copará todos los focos de atención en Salamanca tendrá el epicentro en la Plaza Mayor, donde se está celebrando la 31ª edición de la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión. En ella, 20 librerías, cinco de ellas de la provincia salmantina, abrirán sus estands de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas. El sábado y el domingo, lo harán de 11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Hacer turismo tampoco es una mala idea para seguir conociendo las curiosidades que más se desconocen de la historia salmantina. Con la nueva edición de 'Las llaves de la ciudad', este sábado, 25 de octubre, se abrirán las puertas de distintos espacios como el Centro Internacional del Español, el Museo del Comercio, el cementerio San Carlos Borromeo —donde se podrán ver los 39 puntos de interés que aparecen en la señalética que se ha instalado recientemente en el mismo para visitar las tumbas de figuras tan esenciales como Miguel de Unamuno, Filiberto Villalobos, Dorado Montero, Rafael Farina, Basilio Martín Patino o Agustín Casillas— o la Casa Museo Unamuno.

Los talleres tampoco defraudarán a aquellos que apuesten por ellos. Por ejemplo, el DA2 acogerá el titulado 'Dibujo a la carta', impartido por Marcos Tapia y que promete enseñar a experimentar con el dibujo a través del juego, el de 'Horizonte vertical' o el de 'Tengo un animal sinbgular'. También habrá uno de cocina poara los más pequeños —de entre los 6 y los 12 años—, el cual se desarrollará este sábado, día 25, de 12:00 a 14:00 horas.

En el ámbito de la lectura, la Casa de las Conchas promete ser un escenario realmente atractivo con la celebración del Día de las Bibliotecas, por el cual se llevará a cabo una fiesta. En este evento, los libros y las conversaciones adquirirán todo el protagonismo, al igual que, el sábado, lo harán los cuentacuentos para niños con libros gigantes de Kummerlin, que narrarán 'Teliot en el Mediterráneo' o 'El regalo de Bubú'.

Respecto a las exposiciones que se podrán ver este fin de semana en los distintos museos de la capital, hay que destacar que el Centro Cultural Fundos Fórum Salamanca cuenta con proposiciones como 'Todo es pop. De Europa a Estados Unidos', la cual se podrá visualizar el viernes, de 17:00 a 20:00 horas y, el sábado, de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas; la Torre de los Anaya acoge un repaso de los 500 años del Cristo de la Agonía Redentora; el Centro Internacional del Español hace lo mismo con 'Caperucita en Manhattan y otros cuentos', 'Comercios con encanto' da a conocer los comercios más singulares que han marcado una época con 46 fotografías en blanco y negro en el Museo del Comercio, 'Carmen Martín Gaite: un diario en libertad' luce la faceta más desconocida de la escritora salmantina en La Salina, y el DA2 acoge propuestas tan creativas como 'Horizonte vertical' o 'Prohibido prohibir'.

