Charpentier reivindica invertir en la «estabilidad y la creatividad» de los jóvenes investigadores para acabar con sus problemas de «financiación e inseguridad» La Premio Nobel de Química es investida 'honoris causa' en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y la Premio Nobel de Química en el año 2020, Emmanuelle Charpentier, durante el acto de investidura, celebrado en la mañana de este viernes en el Paraninfo.

Ángel Benito Salamanca Viernes, 24 de octubre 2025, 13:01

La genetista francesa ya es doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Laureada con el Premio Nobel de Química en 2020, ha recibido la máxima distinción académica que concede el Estudio tras la laudatio pronunciada por su padrino, Alberto Pendás, quien reivindicó la «curiosidad sin fronteras» que llevó a Charpentier a crear una herramienta que permitió reescribir el futuro de la biología y la medicina.

En su discurso, la científica ha reivindicado a la Universidad como «guardiana de la profundidad» y un lugar «donde las ideas puedan ponerse a prueba, no tuitearse». Se ha dirigido de manera especial a los jóvenes investigadores y a sus difíciles condiciones para sacar adelante su trabajo ante la falta de financiación. «Con demasiada frecuencia se enfrentan a la inseguridad, a la financiación a corto plazo y a una enorme presión para rendir. Si queremos un futuro científico dinámico, debemos invertir en su estabilidad, creatividad e integridad».

También se ha dirigido a ellos para invitarles a que no teman «cruzar las fronteras físicas y disciplinarias», así como para aconsejarles que cooperen entre campos, culturas y fronteras. «Los retos globales actuales no se pueden resolver solo con la ciencia», ha incidido. «La ciencia, al igual que la sociedad, avanza cuando es abierta, diversa e inclusiva».

Por ello, ha aconsejado a los jóvenes que «no teman a lo desconocido» y recomendó a los futuros científicos que no midan el «éxito» en función del reconocimiento, sino «por la contribución». «Protejan su sentido de maravillarse. En la ciencia, como en el arte, la maravilla es la chispa que mantiene el sentido del largo viaje».

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha agradecido las palabras de Charpentier y ha recordado la necesidad de «espacios lentos para que el pensamiento pueda madurar». «Las ideas que de verdad transforman el mundo no nacen por encargo, sino en los silencios de los laboratorios», ha añadido, al tiempo que señaló a la genetista francesa que el título de honoris causa por la Universidad de Salamanca va mucho más allá de un título honorífico. «Hoy su mirada se une a la nuestra y se hace un poco más universal, sabia y humana».