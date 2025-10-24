Así fue el último mercado antes de la suspensión

S.M. SALAMANCA Viernes, 24 de octubre 2025, 14:16 Comenta Compartir

El mercado de ganados de Salamanca se celebró este pasado lunes 20 ajeno a la «tormenta» que vendría desatada por la dermatosis y que ha llevado a la suspensión, por parte de la Junta de Castilla y León, de, al menos, las dos próximas citas (27 de octubre y 3 de noviembre). Sí s comentó en las naves propiedad de la Diputación de Salamanca el trastorno que podría llegar a suponer, pero sin ir más allá. La noticia del cierre de ferias y mercados de Cantabria llegó cuando las operaciones ya se habían cerrado en Salamanca, y ahí empezó la gran preocupación.

El mercado estuvo animado -algunos dijeron que «raro»- ayudadas por la mayor calidad del ganado expuesto, en comparación con el de la semana anterior. Lo de que hubiera más -614 reses por las 290 de hace una semana- llevó a más compradores al mercado de ganados y esa competencia que no existió el lunes anterior, sostuvo precios. Las más perjudicadas fueron las terneras, que costó más vender, no se sabe si por una mayor debilidad en el mercado o porque en las naves no hubiera tantos compradores que demandan este tipo de reses.

Justo el pasado lunes se produjo una recuperación de la asistencia de ganado, lo que había supuesto una alegría para los usuarios del mercado. Sólo en dos ocasiones se superaron los 1.000 ejemplares en el mercado de Salamanca: fueron el 30 de junio, con 1.037, y el 15 de septiembre, con 1.085 ejemplares, la más alta del año, coincidiendo con su «reapertura» tras Salamaq. Este pasado lunes la mayoría de reses procedían de explotaciones ganaderas salmantinas (301); y le siguió en importancia el origen Cáceres, con 194. También hubo ganado procedente de Ávila, Madrid y Badajoz.