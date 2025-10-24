«Salamanca está plagada de lugares donde decían que se reunían las brujas» El escritor e ilustrador Javier Prado Coronel menciona en su libro lugares como Ciudad Rodrigo, El Bodón, Aldearrubia o Villarino

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Viernes, 24 de octubre 2025, 07:30

El escritor e ilustradorJavier Prado Coronel, especializado en la investigación y divulgación de temática relativa a la mitología y el folklore, estuvo ayer en el auditorio del Centro de Desarrollo Sociocultural (CDS) ofreciendo una conferencia acerca de 'Bécquer sobrenatural: mitología, duendes y espectros'.

«En Salamanca hay mucho tema de brujería folclórica; está plagada de lugares donde decían que las brujas se reunían para realizar sus aquelarres», cuenta Javier Prado, quien en su último libro, escrito junto con Clara Dies Vals y titulado 'Breve viaje por la España de las brujas', menciona en un mapa de España lugares de la provincia como Aldearrubia, Villarino o Las Hurdes. Hablan de personajes como Isabel de Aguilar, que vivió en Salamanca. Esta mujer «echaba la suerte con palillos y trigo durante los albores del siglo XVII».

A través de sus investigaciones en procesos, saben que se acusó a Catalina Enríquez y a Elena López, de Ciudad Rodrigo, de «valerse de los santos óleos de la iglesia para perpetrar sus conjuros». «Isabel Álvarez, también vecina de este municipio, para lograr que su marido la quisiera, mezclaba pelos y uñas de su cuerpo con vino —según ella, la sangre de Cristo— y se lo daba a beber». Otra localidad salmantina que mencionan es El Bodón, de donde era Alonso Hernández Majuelo, «que invocaba al demonio para encontrar objetos perdidos». Además, en Villarrubias hallaron una de las oraciones a San Antonio que, según dice, «estaban muy extendidas».

La leyenda más famosa

«Sin duda, la leyenda más famosa de Salamanca está en la capital: es la cueva de Salamanca», asegura este investigador. «Se decía que en la Universidad de Salamanca se enseñaban las ciencias ortodoxas, pero la creencia popular hablaba de una cueva subterránea donde se aprendían las artes heterodoxas, donde aparecía —unos dicen que una cabeza de bronce, otros opinan que un hechicero o el mismísimo diablo— y enseñaba a siete alumnos durante siete años las artes oscuras y prohibidas gratis, pero que uno pagaría con su alma. Le tocó al marqués de Villena, un personaje histórico que burló al diablo, pero perdió su sombra», relata.

Esta actividad está organizada con motivo del Día de las Bibliotecas por el CDS y la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte, al igual que la charla sobre 'Leyendas de nuevo cuño: la literatura como creadora de mitos, tradiciones y creencias compartidas', que acogerá la biblioteca hoy a las 12:00 horas.