Jorge García no quiere hablar más del Helmántico: «El club sabe que tiene que sacarlo adelante cuanto antes» El preparador blanquinegro trata de aislarse del ruido, cada vez más grande, por la reapertura del estadio y e insiste en no buscar excusas para lo deportivo: Murua y Dani Hernández, disponibles para este domingo

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 24 de octubre 2025, 10:19 Comenta Compartir

A Jorge García, entrenador del Salamanca UDS, el caso Helmántico le empieza a pisar demasiado. El ruido ambiente que levanta cada vez es mayor, pero sobre todo es un lastre. «No quiero hablar más del estadio: no es competencia mía».

'CASO HELMÁNTICO'

Al final el club actúa de la forma que creo oportuna y es lo que te puedo decir. No es que esté cansado, al final es la realidad y no se puede achacar o tomar de otra manera. Tú decides si enfadarte o afrontarlo como debes afrontarlo con los tres puntos que hay por delante.

Al final creo que el club sabe que tiene que sacarlo adelante cuanto antes pero como te digo, la realidad es la realidad y no hay que excusarse en otras cosas y el domingo son tres puntos muy importantes después de una derrota dura en Numancia.

EN LAS PISTAS JUEGA EL FILIAL UN DÍA ANTES

Sí, al final la idea es la que es, es la propuesta. Nos puede perjudicar el hecho de que el campo de las pistas esté más o menos bien pero como te digo, nos adaptaremos, no cambiará nada. ¿Me preocupa? Bueno, hay que adaptarse.

LA FALTA DE INTENSIDAD EN LOS INICIOS DE CADA PARTE EN SORIA

Sí, por supuesto que es una de las cosas que más nos preocupan después de vivir el partido, después de verlo. Sabíamos que el Numancia nos podía hacer daño en esos primeros compases porque al final es lo suyo, que tengan que salir al 100%, con una activación tremendamente alta con el nuevo míster. Sabíamos que a partir de si aguantábamos 10-15 minutos íbamos a empezar a dominar el partido pero bueno, creo que en el primer acercamiento de Numancia nos encajamos y cambió el partido. También avisamos de que los primeros 10-15 de la segunda eran importantes, mantenernos con el 1-0 que estábamos vivos en partido y que sabíamos que íbamos a volver a dominar con balón y podíamos hundir a Numancia que en los últimos compases sí les podían entrar esos nervios de voy arriba en el marcador, me están encerrando, empiezan a surgir esos nervios y bueno, el 2-0 sí que fue un buen golpe, pero como te digo, corregimos cosas durante la semana y esperamos que no vuelvan a surgir.

EFICACIA DE CARA A PUERTA

Sí, creo que es uno de los debes que tiene este equipo, el hecho de materializar más porcentaje de las ocasiones que creamos, que siempre creamos 3-4 ocasiones muy claras por partido no las estamos materializando y los rivales sí, nos llegan poquito y las materializan y al final creo que es el debe y donde tenemos que exigirnos porque al final creo que no hemos empezado arriba en ningún partido, hemos tenido que ir a remolque y creo que ya va tocando el hecho de que nos pongamos por delante y podamos manejar el partido donde nos convenga. ¿Qué respuesta ha habido esta semana de los jugadores?

RESPUESTA A LA DERROTA

No, al final el equipo viene dolido, viene con ganas de resarcirse después del batacazo en Soria batacazo lo digo así porque al final es un rival que va a estar arriba y vamos con ganas de intentar hacer buen partido, pero no olvidemos que vamos a jugar la jornada 8 y queda un mundo por delante. Entonces los chicos están con ganas de hacer un buen papel, de resarcirse y de volver al nivel mostrado hace dos semanas.

MURUA Y DANI HERNÁNDEZ NO SON BAJAS

Estarán Murua y Dani Hernández. Lo de Murua era un proceso gripal que no estaba en disposición de poder realizar la sesión de entrenamiento hoy ya está al 100% y Dani pues no hay problemas personales, no más allá.

EL DEBATE EN LATERAL IZQUIERDO

Bueno, al final creo que todos conocemos a Souley, la jerarquía que tiene, la fase defensiva que tiene, el poderío físico, el ganar duelos que al final en esta categoría es tremendamente importante, el hecho que es un jugador que se hace respetar dentro del terreno del juego y sabe manejar muchos tiempos de partido y al final Pulpón es un chico joven que tiende a jugar hacia adelante, a ser muy ofensivo, a darnos ese plus en la fase ofensiva. Son muy distintos y al final ese era uno de los planes de la planificación de la plantilla.

ASÍ VE A LA GIMNÁSTICA SEGOVIANA

Creo que es un equipo que se complica verdaderamente poco, que compite muy bien, que va a venir, creemos, a tener una o dos ocasiones y poder meter una de esas y ponernos el partido complicado, que tienen algunos jugadores de calidad, pero que sobre todo nos va a venir desde el bloque medio a intentarnos llevar a bloque alto y presionarnos en esa salida, ya te digo, creo que nos va a intentar cortar el ritmo de balón, pero bueno, nosotros tenemos claro el partido que tenemos que plantear, la estructura que tenemos que plantear y el objetivo de los tres puntos clarísimamente.

No sé si es el debe o el punto a seguir, porque todos los partidos valen lo mismo y vale lo mismo una derrota el otro día fuera en Numancia como la derrota en Sámano o en Coruso el próximo fin de, al final son tres puntos que están en juego y hay que tomarlo con normalidad porque no todos los equipos ganan todos los partidos y hay que aprender a crecer desde la derrota también.