Activo el escudo de la ciudad contra las bandadas invernales de estorninos Inicio de otoño con menos población por las labores de prevención y el tiempo benévolo. 20 operarios refuerzan la limpieza y otro se suma a las tareas para ahuyentar a la aves. En esta campaña, se aplicarán desde el principio los desodorizadores

Belén Hernández Salamanca Viernes, 24 de octubre 2025, 06:00

La ciudad está preparada para la previsible llegada de bandadas de estorninos, que buscan el calor de las zonas urbanas para dormir durante las noches más frías del año, previstas en las próximas semanas. El trabajo para evitar los problemas que acarrean estas aves, fundamentalmente en invierno, comenzó el pasado verano, cuando se reforzó el servicio de Parques y Jardines con 20 operarios más para realizar labores de limpieza en sus zonas preferidas para dormir, mientras que el equipo destinado a ahuyentar a las aves se ha ampliado con un trabajador adicional.

Esta labor preventiva permite afrontar el inicio del otoño con una densidad de estorninos menor que en otros años por estas fechas, según apuntan fuentes municipales. Además, el tiempo de las últimas semanas ha favorecido esta situación, con temperaturas más suaves y sin fríos intensos que impulsen a las bandadas a refugiarse en la capital.

En cuanto a las tácticas empleadas para reducir su presencia, se limitan a «molestar» a los estorninos con el fin de que establezcan sus dormideros fuera del casco urbano, en zonas que no resulten molestas para la población, dado que no se pueden adoptar acciones más agresivas al tratarse de una especie protegida.

Entre las técnicas utilizadas para incomodar a las aves, figuran el lanzamiento de pirotecnia de baja intensidad en calles y espacios verdes donde suelen asentarse, así como otras estrategias complementarias, como la emisión de sonidos de sus depredadores naturales, luces intermitentes o punteros láser en horas de concentración —que coinciden con el anochecer— y la modificación del hábitat mediante la poda de árboles, entre otros métodos. A este plan se sumó el año pasado la pulverización de desodorizadores en los espacios de mayor concentración para evitar los malos olores que generan las heces de los pájaros, una acción que ya dio muy buenos resultados y que esta temporada se aplicará desde el inicio por primera vez.

En cuanto a la concentración de aves, también se han registrado cambios esta temporada respecto a la de hace dos años. Actualmente, los conocidos como dormideros urbanos se han reducido, según los técnicos de la empresa encargada del control de estas poblaciones. La mayor densidad de estorninos se localiza ahora en la avenida de Portugal, en Torres Villarroel y en la avenida de Carmelitas. Espacios como el parque de La Alamedilla han rebajado su densidad a un nivel medio, equiparándose con zonas como la plaza de Colón y la plaza de Carmelitas.

Cabe destacar que los estorninos viven en bandadas y se congregan para dormir en las urbes, eligiendo árboles de gran porte. Son uno de los grupos de aves más adaptables que existen: su dieta omnívora les permite aprovechar una gran variedad de recursos alimenticios, su gregarismo les ofrece alta protección frente a depredadores naturales y poseen una notable capacidad para habituarse a los cambios en su entorno. A menudo pasan los meses de clima cálido en áreas rurales y, cuando llega el frío, vuelan de noche hacia las ciudades en grandes bandadas, generando suciedad y ruido.