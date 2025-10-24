El nuevo camión nodriza que se incorpora al Servicio de Bomberos Se trata de un vehículo autobomba con capacidad para 7.800 litros

Un camión autobomba con capacidad para 7.800 litros, ampliable hasta 19.800 litros mediante una balsa adicional en la parte superior, ese es el nuevo camión nodriza que se ha presentado este viernes y que se incorpora al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y de Salvamentos (SPEIS) del Ayuntamiento de Salamanca.

«Esto lo que supone es la posibilidad de tener un abastecimiento superior para aquellos grandes incendios y lo que garantiza es un suministro suficiente de agua en cualquier punto del término municipal, fundamentalmente en incendios fuera del casco urbano o que se produzcan en industrias», afirmó el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, durante la presentación. Además, señaló que puede abastecer simultáneamente a, al menos, dos camiones autobomba o actuar de forma autónoma como vehículo de extinción, así como alimentar las columnas de los camiones escala o del brazo articulado.

Este nuevo camión se convierte en el sexto vehículo autobomba del SPEIS y el de mayor capacidad del servicio hasta la fecha. Actualmente, se dispone de dos camiones de 3.000 litros de capacidad, dos camiones de 2.500 litros de capacidad, y un camión de 2.000 litros de capacidad. A ello se le suman, entre otros vehículos de los que dispone este servicio, dos camiones escala, un brazo articulado o dos pick-up, una de ellas recientemente incorporada.

Para este nuevo camión se ha destinado una inversión de 356.508 euros, subvencionada al 75 % dentro del proyecto de cooperación transfronteriza 0135_PROCTEPGER_HORIZONTE_27_I_3_E. «La cooperación transfronteriza beneficia a los salmantinos y salmantinas porque mejoran nuestros servicios de protección de incendios y por supuesto pues nuestra calidad de vida. Estamos más seguros gracias también a este tipo de cooperación y seguimos mejorando nuestros servicios de bomberos», aseguró el regidor.