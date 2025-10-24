«En la vida y en el fútbol si alguien saca pecho, rápido llega otro y te lo mete hacia adentro» Mario Simón rebaja la euforia y trata de pasar página tras el triunfo en Tenerife: «Fue histórico, pero ahora nos viene un equipo para jugar playoff»

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 24 de octubre 2025, 13:06

Mario Simón quiso zanjar el triunfo de Tenerife y pensar en Lugo. El entrenador aseguró no vivir del pasado y mira ya al tercer triunfo seguido de su equipo, algo que no logra desde hace 49 encuentros.

LA RESACA DE LA VICTORIA EN TENERIFE

La verdad es que fue una victoria histórica, dentro de la importancia que tiene, tampoco era una cosa que no creyéramos. El trabajo y la evolución me mostraba que podíamos ganar, los chicos crecen de manera notable, el trabajo se desarrolla en el campo, tenemos que valorar lo que hacemos en el campo, porque nos hacen entrever que todo mejora y que es la línea a seguir.

PENSAR A FUTURO

En la vida que alguien saca pecho y rápido llega otro y te lo mete hacia adentro. Esto es pasado, fue una jornada muy bonita, pero en la vida y en el fútbol no se vive del pasado. Nos viene un equipo hecho para jugar playoff, es el momento de mostrar ambición y de seguir creciendo. Hay que competir desde mi llegada, creo que competimos muy bien en todos.

BAJAS

No, tenemos la baja de Álvaro santiago y la casi segura de Ramiro por un esguince que se ha hecho.

SU VISIÓN DEL RIVAL

Domina muchísimos recursos, tienen gente que transita a pocos toques; a balón parado ha hecho muchos goles. Tienen alternativas en la estrategia. A nivel individual puede estar entre los tres o cuatro mejores equipos de la categoría. Es un equipo con una buena estructura de juego y que domina muchos registros. Vamos a tener que dar nuestra mejor versión.

DOS PORTERÍAS A CERO

Muy positivamente, porque hay una evolución del trabajo diario. El equipo crece en todas sus líneas. No es una cosa de la línea defensiva. Es algo en conjunto, algo que entendimos y que trabajamos muy bien. Hubo situaciones en la primera parte con rupturas de ellos y Jota las neutralizó bien, estuvo muy concentrado. Eso habla de lo que decía, es de todo.

PERE MARCO SE ASIENTA EN EL ONCE

Cuando es titular es que lo vemos bien. Es esa evolución de los chicos que decía. Cuando entran son importantes. Es un chico que entra por méritos propios, pero una vez que ha entrado nos ofrece muchas cosas. A nivel psicológico se ha librado y eso se ve en los entrenamientos y los partidos.

LAS BAJAS EN TENERIFE

La situación de tener que viajar con 18, se lo dije al grupo y a ellos personalmente, era la semana mas difícil. Han entendido la situación. Y ven que hay chicos que no contaban y ahora sí, y eso es el mensaje que mandamos. Queremos que todos tengan ese nivel.

AFICIÓN

Pocas dudas de que la gente está con nosotros. No tengo duda de que el clima sea malo y el partido que hay, nuestra gente se va a haber afectado, hay que darle las gracias por Tenerife y por lo que nos dan. En esa situación del aeropuerto no lo había vivido nunca y fue para mí sorprendente, porque no me lo esperaba. Para los chicos jóvenes fue un plus. Como el mensaje es positivo en ligar de ser exceso de responsabilidad es un plus en rendimiento.