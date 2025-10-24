Castilla y León prohíbe las concentraciones de aves tras el sacrificio de 2 millones por gripe aviar Aprueba además otras medidas para prevenir la difusión de esta enfermedad, con 7 focos en la comunidad

Susana Magdaleno SALAMANCA Viernes, 24 de octubre 2025, 11:31 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha prohibido la celebración de concentraciones de aves de de corral y de otras aves cautivas en Castilla y León a partir de este sábado y durante 21 días naturales, con el fin de prevenir la difusión de la enfermedad de la influenza aviar de alta patogenicidad. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León -BOCyL-, la adopta la Junta motivada por la situación epidemiológica actual de esta enfermedad en Castilla y León y, en particular, en Valladolid, con 7 focos declarados desde el pasado 19 de septiembre que afectan a más de 2 millones de aves, que o han sido sacrificados o están en proceso. Esta prohibición de concentraciones se activará tras la publicación de cualquier nuevo foco.

La medida incluye la prohibición de aves en certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones, celebraciones culturales y cualquier evento que implique concentración de ave de corral o cautivas al aire libre. No tienen esta consideración aquellas que se encuentren en establecimientos autorizados para su venta a particulares y, como indica el BOCyL, tampoco afecta a aves de corral mantenidas en establecimientos comerciales para su venta al por menor a particulares.

El último foco notificado en Castilla y León fue el pasado 20 de octubre y afectó a una granja con un censo aproximado de 52.970 pollos broilers, en el municipio de Ataquines (comarca de Medina del Campo, en Valladolid). La sospecha surgió tras un leve incremento de la mortalidad y se siguió el protocolo establecido: inmovilización inmediata de la explotación afectada y de las localizadas dentro de la zona restringida desde la sospecha (17 de octubre); sacrificio de las aves de la explotación afectada y destrucción oficial de cadáveres, pienso y demás materias que pudieran vehicular el virus; realización de encuesta epidemiológica para conocer el posible origen; establecimiento de una zona de restricción del foco, en la que existen 16 explotaciones comerciales. Con anterioridad, también en Valladolid se confirmaron este año focos en explotaciones de aves de corral con censos de 315.797, 66.087, 713.251, 78.293, 14.167 y 761.019. Con estos siete de Valladolid, el número de focos de gripe aviar declarados este año en España ascienderon a 14, detectados en Badajoz (1), Toledo (2), Huelva (2), Guadalajara (1) y Madrid (1).

Además de la prohibición de concentraciones de aves, la Junta de Castilla y León ha establecido un plan de control y vigilancia intensificada de gripe aviar de alta patogenicidad, donde se establecen zonas de protección, vigilancia y otra, de restricción adicional, de entre 10 y 20 kilómetros alrededor de cada foco.

La influenza aviar La Influenza Aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a aves domésticos como a silvestres. También se han aislado los virus, aunque con menos frecuencia, en algunas especies de mamíferos. En algunos casos puede causar enfermedad grave en humanos.