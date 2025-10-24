Absuelto por sufrir un brote psicótico el hombre que acuchilló a un padre y su hija en un garaje en la Chinchibarra La Audiencia exime por enfermedad mental al agresor y ordena su ingreso en un centro psiquiátrico | Ocurrió el 17 de octubre de 2023 en la confluencia de las calles Lazarillo de Tormes y Doctor Blanco Nájera

La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto al hombre acusado de agredir con un cuchillo de cocina a un padre y su hija durante una violenta reyerta vecinal registrada el 17 de octubre de 2023 en un garaje del barrio de la Chinchibarra. La Sala considera probado que en el momento de los hechos el procesado sufría un trastorno de ideas delirantes con brote psicótico que anuló por completo sus capacidades de conocer y querer sus actos, por lo que declara su exención de responsabilidad penal.

Según recoge la sentencia y tal y como publicó este medio, los hechos ocurrieron a sobre las 12:20 horas en la confluencia de las calles Lazarillo de Tormes y Doctor Blanco Nájera, cuando un padre y su hija se encontraban en el garaje comunitario del edificio en el que residen, y allí se toparon con el acusado y su mujer. El altercado comenzó cuando el matrimonio increpó e insultó al padre y a la hija. La mujer del acusado llegó a coger un palo en actitud amenazante, mientras que él, con cuchillo grande de cocina en mano, trataba de abalanzarse sobre el padre, que se bajó del coche para repeler la agresión y proteger a su hija. Ambas víctimas intentaron frenar al atacante, que llegó a lanzar varias cuchilladas a través de la ventanilla del vehículo causándoles cortes graves en las manos.

El dispositivo policial logró finalmente inmovilizar al agresor después de que se negara a soltar el arma blanca y los agentes tuvieron que encañonarlo con sus pistolas reglamentarias. Este fue detenido junto a su mujer, quien también fue arrestada por su actitud violenta.

Las lesiones fueron de consideración. El padre sufrió heridas con sección de tendones en ambas manos, que requirieron intervención quirúrgica y 115 días de curación, además de secuelas funcionales y estéticas. Su hija también resultó herida en una mano, con 107 días de recuperación y secuelas permanentes. Por su parte, la mujer del agresor únicamente padeció una contusión leve en la cabeza.

La Audiencia Provincial le ha absuelto de los delitos de lesiones dolosas al concurrir en él la eximente completa de trastorno mental. No obstante, se le impone una medida de internamiento en un centro psiquiátrico por un máximo de dos años, que podrá cesar en cuanto el equipo médico determine que ya no es necesario. Además, se le prohíbe acercarse o comunicarse con las víctimas a menos de 200 metros durante los próximos cuatro años.

El tribunal también le condena a indemnizar al padre con 13.920 euros y a su hija con 12.426 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas, cantidades que se verán incrementadas en un 20 % y devengarán intereses legales.

El juicio se celebró el pasado 22 de septiembre, dos años después de unos hechos que ya generaron gran alarma vecinal en el barrio de la Chinchibarra, donde los cuatro compartían comunidad de garaje.