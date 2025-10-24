Salamanca mantiene el circuito de carreras populares referente de España en el curso 25/26: «Somos la envidia» La decimotercera edición se presenta con 79 pruebas puntuables y dos nuevas incorporaciones: las carreras de Santa Bonifacia en la capital y la de Colmenar del Rey

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 24 de octubre 2025, 12:34

La Diputación de Salamanca ha levantado el telón del 13º Circuito Provincial de Carreras Populares, una cita ya consolidada en el calendario deportivo salmantino que, por decimotercer año consecutivo, recorrerá la provincia entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. El acto contó con la presencia del diputado de Deportes y del delegado provincial de Atletismo, Casimiro Blanco, vicepresidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León.

«Podemos presumir de ser el circuito oficial con mayor número de pruebas de toda España», destacó el representante provincial, quien subrayó que la iniciativa «goza de buena salud» y continúa siendo «referente para otras provincias que se interesan por nuestro modelo». El nuevo calendario incluye un total de 79 pruebas: 32 verdes, 40 amarillas y 7 rojas, distribuidas por 60 municipios y respaldadas por 18 asociaciones o entidades deportivas.

El Circuito dará comienzo el próximo 1 de noviembre en San Esteban de la Sierra con la tradicional Carrera de los Lagares Rupestres, mientras que la clausura tendrá lugar el 25 de octubre de 2026 con la Carrera de los Mil Pasos, organizada por la Fundación Aviva. Entre las novedades destacan la inclusión de la Carrera de Santa Bonifacia, del Colegio de las Siervas de San José, y la de Colmenar de Monterrey. «Cada año seguimos sumando municipios porque nuestro objetivo es fomentar el deporte en toda la provincia», añadió el diputado.

El mes de mayor ajetreo de la 13ª edición del Circuito será el de agosto con 9 carreras en total, seguido de noviembre y diciembre de este año, más abril con 8 pruebas en cada uno de los meses. Por contra, enero y el próximo octubre serán los mese con menos actividad, con 4 pruebas puntuables. En el tramo 2025 del Circuito se llevarán a cabo 16 pruebas y en 2026, las 63 restantes.

Casimiro Blanco, por su parte, agradeció «la apuesta firme de la Diputación por una iniciativa que se ha convertido en la más voluminosa de la provincia en cuanto a participación deportiva». El delegado recordó que el circuito supera «varias decenas de miles de participaciones» entre corredores, caminantes y menores, y resaltó el carácter solidario de muchas pruebas. «Somos la envidia de Castilla y León; pocas provincias pueden presumir de un calendario tan amplio», afirmó.