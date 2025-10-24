Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrada de Morille. EÑE

Morille se llena de literatura uruguaya este sábado con presentaciones en la imprenta Ángel de la Torre

La programación está incluida dentro del Festival PAN

EÑE

Morille

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:48

Comenta

La imprenta Ángel de la Torre de Morille acoge este sábado, 25 de octubre, dos eventos que ponen en valor la literatura contemporánea de Uruguay. Dentro de la programación del Festival PAN 2025 y la residencia de artistas local, se presentarán dos antologías que destacan la poesía y la minificción de este país sudamericano.

Así, a las 18:00 horas, tendrá lugar la presentación de 'Flores raras, poesía de mujeres uruguayas', con la participación de las poetas y compiladoras Silvia Guerra y Jesse Kercheval. También intervendrán Víktor Gómez Ferrer y María José Bruña Bragado, y contará con la presencia del escritor y periodista cultural Pablo Silva Olazábal.

Más tarde, a las 19:30 horas, será el turno de 'Delitos menores', una antología de microrrelatos de escritores uruguayos. En esta presentación, Pablo Silva Olazábal dialogará con Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez. Ambas actividades incluirán lecturas de los textos y un debate abierto con el público asistente.

En este sentido, estos encuentros representan una oportunidad única para descubrir la riqueza y diversidad de la creación literaria reciente de Uruguay, poniendo especial énfasis en dos géneros de gran relevancia: la poesía y la minificción.

La presencia de escritores y editores uruguayos en Morille también pone en valor la labor de la residencia de artistas, que desde hace dos años acoge a creadores de diferentes disciplinas, convirtiendo la localidad en un referente cultural internacional.

