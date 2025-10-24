159.100 ocupados: récord de trabajadores salmantinos en más de dos décadas, según la EPA El número de parados desciende en 1.500 personas en el tercer trimestre hasta las 12.400 personas

Tras la fuerte subida del paro detectada en el segundo trimestre de este año, el número de desempleados vuelve a descender en la provincia, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este viernes. Conforme a ella, unas 1.500 personas de la provincia han salido del desempleo entre julio y septiembre.

Como consecuencia del descenso del desempleo, el número de ocupados en Salamanca se ha elevado hasta las 146.700 personas. Es la cifra de trabajadores más elevada, al menos, desde 2002. Supone un incremento de los ocupados en 2.400 personas. Como viene siendo habitual en los últimos años, durante los meses de verano se incrementa la población activa de la provincia. Son más de 159.100 salmantinos, 900 más que en el segundo trimestre del año anterior.

Si se compara con el mismo periodo del año anterior, el número de desempleados ha descendido en 6.000 personas, mientras que la cifra de ocupados se ha elevado en 10.400 personas.

En España

En el conjunto de España, el número de ocupados aumentó en 118.400 personas en el tercer trimestre de 2025 y se situó en 22.387.100. La tasa de variación trimestral fue del 0,53%. Por sexo, el empleo creció este trimestre en 107.100 hombres y en 11.300 mujeres. Por nacionalidad, subió en 80.500 personas en los españoles -incluye doble nacionalidad- y se incrementó en 37.900 en los extranjeros.

Por sectores, la ocupación aumentó en la Industria (64.100 más), los Servicios (39.100) y la Construcción (32.600). Y bajó en la Agricultura (17.400 menos).El empleo a tiempo completo creció en 314.500 personas. El de tiempo parcial bajó en 196.100. Por su parte, el número de asalariados subió en 129.200 -los que tenían contrato indefinido aumentaron en 74.800 y los de contrato temporal en 54.400-. El número de trabajadores por cuenta propia disminuyó en 10.500 personas.

El empleo privado se incrementó este trimestre en 107.600 personas, hasta 18.854.400. El empleo público aumentó en 10.800, hasta 3.532.700.En los 12 últimos meses el empleo subió en 564.100 personas (un 2,58%), con incrementos de 275.000 hombres y 289.100 mujeres. Por sectores, el mayor crecimiento se dio en los Servicios (315.600 ocupados más).

El empleo a tiempo completo aumentó en 460.200 personas en los 12 últimos meses y el empleo a tiempo parcial en 103.900. Por su parte, el empleo asalariado indefinido creció en 530.600 personas, mientras que el temporal bajó en 87.900.El número de parados subió este trimestre en 60.100 personas, hasta 2.613.200. La variación trimestral del desempleo fue del 2,35%.