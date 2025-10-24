Ginecólogos y políticos no se ponen de acuerdo sobre la edad límite para la reproducción asistida Una PNL de leoneses y sorianos pide ampliar este tope de los 42 actuales a los 45 años. Especialistas salmantinos recuerdan las limitaciones y riesgos que existen a esa edad

El Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! ha presentado una Proposición No de Ley para instar a la Junta de Castilla y León a modificar su actual cartera de servicios y ampliar hasta los 45 años la edad límite de acceso de las mujeres a los tratamientos de reproducción asistida gratuita. Una petición que genera debate entre los propios especialistas en Ginecología, pues, mientras algunos defienden que es factible aplicar las técnicas de reproducción asistida en mujeres mayores, otros no lo consideran ideal desde el punto de vista médico.

Los sorianos esgrimen los pobres datos de nacimientos registrados el pasado año, tanto en la provincia como en el conjunto de la Comunidad, achacándolos a «la incapacidad de las políticas actuales de la Junta para revertir esta tendencia».

«Actualmente, la cartera de servicios comunes del SNS establece una edad máxima de 40 años para la mujer y 55 para el varón en el acceso a técnicas de reproducción asistida, si bien las comunidades autónomas tienen capacidad de ampliación. En Castilla y León, el Sacyl ha fijado en 42 años el límite de edad para las mujeres y en 60 para los hombres», detalla el texto de UPL. No obstante, la coalición de leonesistas y sorianos recuerda que otras autonomías, como Galicia y Cantabria, han elevado este límite hasta los 45 años en el caso de las mujeres.

Fuentes del Servicio de Ginecología del Hospital de Salamanca, consultadas por este diario, estiman que el actual límite aplicable en Castilla y León —42 años— es difícil de superar. «Por pedir, se puede pedir la edad que quieras, pero la mujer tiene que reunir unas condiciones de salud. Además, por encima de los 42 años, ya debe ser con donación de ovocitos, porque los ovarios de la mujer no son estimulables», explican. «Estamos hablando de óvulos donados. Generalmente, la reserva ovárica a esa edad es baja y el gameto es de peor calidad, con una probabilidad de deterioro y de trastornos genéticos elevada», añaden.

Los ginecólogos reconocen que puede haber diferencias de opinión entre profesionales y apuntan que, en efecto, otras comunidades están intentando aplicar modelos similares «adoptando modelos de clínicas privadas». Sin embargo, los especialistas salmantinos consultados abogan por «incentivar la reproducción en edades más adecuadas». «Nos hemos acostumbrado a pensar que ser padres con edades avanzadas es normal, pero no lo es ni desde el punto de vista fisiológico, ni en cuanto a la educación o el desarrollo del hijo», concluyen.

La Consejería de Sanidad tiene previsto poner en marcha, a lo largo de 2026, una Unidad de Reproducción Asistida en Salamanca —según figura en el anteproyecto de Presupuestos—, que se sumará a las dos que actualmente existen en Valladolid y que asumen todos los casos de la Comunidad.