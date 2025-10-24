'La vida es juego' y 'Andrés Alonso Polo', protagonistas en el Centro Cultural de Carbajosa de la Sagrada La presentación literaria se enmarca dentro de la Semana de la Biblioteca

Carbajosa de la Sagrada

El Centro Cultural de Carbajosa de la Sagrada ha sido escenario de un encuentro literario en el que la reflexión contemporánea y la recuperación histórica se han dado la mano. En el marco de la Semana de la Biblioteca, se han presentado las obras 'La vida es juego', de Víctor J. Ventosa Pérez, y 'Andrés Alonso Polo', de José Labajos Alonso, dos propuestas que cautivaron al público por su diversidad temática y su raíz.

En este sentido, 'La vida es juego' ofrece una mirada renovada al papel del juego en la vida cotidiana. Este ensayo interdisciplinar aplica la neurociencia y la psicobiología para vincular el desarrollo cognitivo con la práctica lúdica, e incluye más de 150 juegos para entrenar el cerebro. Su autor, investigador y pedagogo social especializado en estimulación cognitiva, reivindicó la necesidad de devolver el valor al acto de jugar, expresando su propósito de «hacer que el juego esté en la primera división de lo importante».

Por su parte, José Labajos Alonso ha presentado 'Andrés Alonso Polo', una obra en tres volúmenes dedicada al escritor y poeta salmantino homónimo. A través de una exhaustiva labor de documentación, el autor recupera su biografía, su producción literaria y sus textos periodísticos.

Durante el acto, la concejala de Biblioteca, Noemí Fernández, ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas para la vida cultural del municipio. «Espero que un acto como este contribuya a seguir impulsando la lectura y la cultura en el pueblo», ha expresado.